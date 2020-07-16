Утверждены обвинительные заключения по двум уголовным делам о размещении в сети «Интернет» во время акции «Бессмертный полк онлайн» фотографий нацистов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух граждан. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются по ч. 1 и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

По версии следствия, один из злоумышленников разместил 4 мая т.г. в сети «Интернет» фотографию Адольфа Гитлера для его публичной демонстрации неограниченному кругу лиц на сайте «Бессмертный полк онлайн» в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны. Тем самым фигурант уголовного дела публично одобрил участие руководящего состава Национал-социалистической немецкой рабочей партии, в том числе Гитлера, в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны, чем совершил реабилитацию нацизма.

Второй обвиняемый в этот же день, используя персональный компьютер, оформил заявку на том же ресурсе для публикации фотографии Андрея Власова, который приговором Военной коллегии Верховного суда Союза ССР от 1 августа 1946 года признан изменником Родины. При этом обвиняемый был достоверно осведомлен об участии Власова в боевых действиях на стороне нацистской Германии против СССР.

Уголовные дела направлены для рассмотрения по существу в Ульяновский областной и Пермский краевой суды.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI