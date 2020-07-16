Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 16 июля. — ФАС и Минэнерго подготовили комплекс мер, направленных на поддержание стабильности рынка моторного топлива в условиях ускоренных темпов восстановления спроса

Меры также будут способствовать дальнейшему развитию биржевой торговли и повышению прозрачности деятельности участников рынка.

ФАС и Министерство энергетики Российской Федерации по итогам совместных консультаций по ситуации на топливном рынке пришли к соглашению о необходимости увеличения минимальных объемов продаж нефтепродуктов на бирже до уровня 11% по бензинам и 7,5% по дизельному топливу и возможному дальнейшему их увеличению.

Ведомства также пришли к согласию о необходимости распространения обязанности по реализации нефтепродуктов в установленных объемах на всех нефтепеработчиков (не только на тех, кто занимают доминирующее положение). Будут введены в том числе меры ответственности за несоблюдение требований регулярности и равномерности при реализации нефтепродуктов на бирже.

Инициативы сторон будут реализованы в совместном приказе в кратчайший срок.

«В настоящее время назрела необходимость корректировки обязательных минимальных объемов реализации нефтепродуктов на бирже и предлагаемые меры позволят обеспечить стабильность рынка продаж моторного топлива», – заявил руководитель ФАС России Игорь Артемьев.

«Принятие этих мер в совокупности позволит создать запас прочности в период повышенного спроса на нефтепродукты, будет способствовать дисциплине на топливном рынке и поможет избежать чрезмерной волатильности», – добавил министр энергетики РФ Александр Новак.

Кроме того, ведомства пришли к единой позиции по возможности отмены запрета импорта нефтепродуктов, в связи с восстановлением спроса на моторное топливо на уровень близкий к уровню до введения ограничительных мер в связи с коронавирусной инфекцией. Соответствующее предложение направлено в Правительство РФ.

13.07.2020

Москва, 13 июля. – В целях информирования участников рынка о качестве нефти в порту Усть-Луга Минэнерго России сообщает, что, по информации ПАО «Транснефть», по состоянию на 00:00 11.07.2020 года содержание хлорорганических соединений в нефти, отгружаемой в порту Усть-Луга, составляет 1,0 ppm*.

20.03.2020

C 26 по 29 апреля 2021 года в Москве в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоятся 20-я юбилейная международная выставка оборудования и технологий для нефтегазового комплекса «Нефтегаз-2021» и Национальный нефтегазовый форум.

MIL OSI