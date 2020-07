Koncertā Rīgas pilī medicīnas darbiniekiem pateicas par nesavtīgo darbu sabiedrības labā COVID-19 krīzē

Source: President of Latvia in Latvian

Lai izteiktu pateicību medicīnas darbiniekiem, kuri vīrusa Covid-19 laikā nenogurstoši strādāja, lai palīdzētu visai sabiedrībai, 16. jūlijā uz īpašu koncertu “Kopā” bija aicināti medicīnas darbinieki. Koncertā viņus uzrunāja Valsts prezidents Egils Levits, kā arī ar skaistu programmu priecēja pasaulslavenās zvaigznes – tenors Aleksandrs Antoņenko un pianists Reinis Zariņš.

Izsakot pateicību medicīnas darbiniekiem par nesavtīgo darbu vīrusa COVID-19 ierobežošanā, E. Levits uzsvēra: “ Mēs dzīvojām apstākļos, kad līdz galam pareizās atbildes par visu, kas saistīts ar vīrusu un arī par tā blakus apstākļiem, ko šis vīruss radīja, nav līdz galam izzināti, bet tāpēc īpaši novērtējams bija to cilvēku darbs, kuri uzņēmās atbildību – tie ir valsts darbinieki, medicīnas darbinieki, sabiedrības locekļi, kuri piedalījās vīrusa seku likvidēšanā, ierobežošanā, kuri risināja jautājumus vienu pēc otra, kuri risināja tos saprātīgi, bez panikas un mērķtiecīgi.”

Tāpat prezidents sacīja, ka šī krīze bija kā brīdinošs atgādinājums, ka “Latvijā beidzot jāatjauno mediķu darba prestižs un novērtējums”.

Koncertu rīkoja Valsts prezidenta kanceleja, Daina Markova un HDPD Productions & Dreams ar Latvijas Mobilā Telefona atbalstu, nodrošinot tiešraidi mediju platformā LMT Straume.

Dārgie medicīnas darbinieki, ministres kundze, visi klātesošie un visi, kas ar mums ir kopā pie televīzijas ekrāniem!

Šovakar klātienē un attālināti tiekamies Rīgas pils Svētku zālē. Vietā, kur zāles griestos zeltītos rāmjos ievietotas gleznas, kurās atspoguļoti Latvijas vēsturei nozīmīgi notikumi.

Mēs nezinām, vai kādreiz mūsu pēcnācēji vēlēsies šādā veidā arī ierakstīt vēsturē šo pandēmiju, bet katrā ziņā tas ir pasaules vēstures notikums, kas burtiski šogad apstādināja ne tikai Latvijas dzīvi, bet visu pasauli. Jau šobrīd mēs redzam, ka gan Latvijā, gan pasaulē mākslas un kultūras darbos tiek iemūžināta pateicība ārstiem. Paldies jums par visu jūsu pašaizliedzīgo darbu!

Es saku paldies gan māsiņām un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem, paldies ārstiem, paldies Slimību profilakses un kontroles centram, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcai, tās Laboratorijas dienestam un Latvijas Infektoloģijas centram! Paldies Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcai un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcai! Paldies Veselības ministrijai, Krīzes vadības koordinācijas grupai, Valsts kancelejai, Nacionālajam veselības dienestam, Veselības inspekcijai un Zāļu valsts aģentūrai! Paldies reģionālajām slimnīcām! Paldies E. Gulbja un Centrālajai laboratorijai, kā arī Latvijas Ārstu biedrībai!

Covid-19 krīze bija izaicinājums mums gan kā valstij un sabiedrībai, gan visai pasaulei. Man jāsaka, ka Latvija godam izturēja šo pārbaudījumu. Mēs redzam, kā attīstās šī pandēmija, kas nebūt vēl nav beigusies, mēs redzam, ka mūsu visu izturēšanās, mūsu valdības izturēšanās, sekojot infektologu ieteikumiem, un it sevišķi mūsu medicīnas darbinieku pašaizliedzīgais darbs ir par iemeslu tam, ka mēs varam samērā labi raudzīties uz šo situāciju, salīdzinot ar to, kāda tā joprojām ir daudzās Eiropas un pasaules valstīs.

Mēs dzīvojām apstākļos, kad līdz galam pareizās atbildes par visu, kas saistīts ar vīrusu un arī par tā blakus apstākļiem, ko vīruss radīja, nav līdz galam izzinātas, bet tāpēc īpaši novērtējams bija to cilvēku darbs, kuri uzņēmās atbildību – tie ir valsts darbinieki, medicīnas darbinieki, sabiedrības locekļi, kuri piedalījās vīrusa seku likvidēšanā, ierobežošanā, kuri risināja jautājumus vienu pēc otra, kuri risināja tos saprātīgi, bez panikas un mērķtiecīgi. Veselības aprūpē tika darīts viss iespējamais, lai vīrusu ierobežotu, un arī komunikāciju ar sabiedrību šajā krīzes laikā varētu vien vērtēt kā izcilu.

Medicīnas darbinieku profesijas pasaulē ir ar visaugstāko prestižu. No mediķiem – ārstiem un māsiņām, un citiem darbiniekiem – ir atkarīga cilvēka dzīvība, cilvēka “būt” vai “nebūt”. Šajā krīzē kā brīdinošs atgādinājums tas izgaismojās nepārtraukti. Arī Latvijā mediķu darba prestižam un novērtējumam ir jābūt atbilstošam.

Mēs nevaram bezgalīgi balstīties uz cilvēku entuziasmu un labo gribu. Vairākos darbos pārgurusi un izdegusi māsiņa vai ārsts nemaz nevar pilnā mērā piepildīt savus profesionālos kritērijus, līdz ar to zaudētāji esam visi. Tādēļ ir nepieciešama veselības aprūpes reforma, kas krīzes laikā varbūt nedaudz bija nolikta malā, bet katrā ziņā tā turpināsies un risinās daudzus sasāpējušus jautājumus, kas saistīti ar visu sistēmu – gan ar infrastruktūru, gan mediķu algām, gan citiem jautājumiem.

Ir pienācis atelpas un pateicības brīdis. Lai šis koncerts ir veltījums ikvienam medicīnas jomas darbiniekam. Gan tiem, kurus, ievērojot visus ierobežojumus, varējām uzaicināt šeit, klātienē, gan visiem tiem mediķiem, kuri šodien seko līdzi televīzijas ekrānā un kuriem šodien ir dežūras.

Mēs no sirds un augstu novērtējam jūsu pašaizliedzīgo darbu. Mēs zinām, ka mums ir uz ko paļauties. Un tā ir ļoti laba sajūta. Tādēļ savā un manas kundzes vārdā – paldies jums!

Šī vakara koncerts nebūtu iedomājams bez izciliem māksliniekiem un radošām kultūras nozares personībām. Paldies tenoram Aleksandram Antoņenko un pianistam Reinim Zariņam par atsaukšanos būt šeit. Skaistu Jums vakaru!

