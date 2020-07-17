А. Клишас принял участие в работе Координационного совещания руководителей правоохранительных органов РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Совещание провел Генеральный прокурор РФ И. Краснов.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, полномочный представитель СФ в Генеральной прокуратуре РФ Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края принял участие в работе Координационного совещания руководителей правоохранительных органов России.

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На мероприятии, которое проел Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, был рассмотрен вопрос «О состоянии работы правоохранительных и контролирующих органов по предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию преступлений, связанных с посягательствами на безопасность в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, включая критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации».

Совет Федерации уделяет особо пристальное внимание вопросам, связанным с безопасностью в сети интернет, и активно взаимодействует с Генеральной прокуратурой по указанной проблематике

Андрей Клишас отметил, что Совет Федерации уделяет особо пристальное внимание вопросам, связанным с безопасностью в сети интернет, и активно взаимодействует с Генеральной прокуратурой по указанной проблематике.

На совещании обсуждались отдельные вопросы противодействия «фейкам» в интернете, обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети в России, а также вопросы ответственности за непринятие мер по блокировке информации, запрещенной к распространению.

«Одним из примеров успешной работы законодателя является создание работающего механизма пресечения распространения в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений», — сообщил Андрей Клишас.

Сенатор проинформировал, что работа со стороны законодателя по всем важным и актуальным вопросам, связанным с безопасностью в сети Интернет, будет продолжена.

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