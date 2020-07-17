Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела «круглый стол» на тему «Гигиена и здоровье детей: снижение санитарных рисков в домашних условиях».

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области провела заседание «круглого стола» на тему «Гигиена и здоровье детей: снижение санитарных рисков в домашних условиях». Мероприятие прошло в дистанционном формате.

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Открывая заседание, сенатор отметила особую актуальность этой темы, что обусловлено современными вызовами, связанными с распространением коронавирусной инфекции.

«В зоне риска оказались все, в том числе и семьи с детьми. В течение нескольких месяцев дети и взрослые были вынуждены практически круглосуточно находиться дома. Обучение и воспитание, отдых, питание происходили исключительно в домашних условиях», — напомнила Татьяна Кусайко.

По словам парламентария, нахождение дома в период самоизоляции не означает отсутствия рисков для здоровья детей, в частности, вероятности развития у них неинфекционных и инфекционных заболеваний.

Сенатор подчеркнула, что на государственном уровне вопросы обеспечения безопасности и здоровья детей являются безусловным приоритетом.

На государственном уровне вопросы обеспечения безопасности и здоровья детей являются безусловным приоритетом

По мнению участников заседания, ситуация, связанная с гигиеной и здоровьем детей, существующими санитарными рисками, требует всестороннего экспертного анализа. Речь шла о переосмыслении нового опыта и формировании комплексных требований к организации домашнего обучения в форме гигиенических стандартов, а также о выработке единых рекомендаций по дезинфекции жилых помещений с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний среди детей.

В то же время, специалисты отметили, что дистанционное обучение ни в коем случае не заменит традиционное.

Директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Владислав Кучма поднял тему влияния смартфонов и других гаджетов на детское здоровье и рассказал, как организовать деятельность школьника, чтобы снизить риски.

Депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко отметил, что распространение цифровых технологий в образовании в качестве инструмента для получения дополнительных знаний ставит задачу обеспечить не только качество этого процесса, но и его безопасность с точки зрения рисков для здоровья детей и подростков.

В ходе дискуссии член Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области подчеркнул необходимость проанализировать накопленный опыт, выработать комплексные рекомендации, которые стали бы прочной основой для обеспечения гигиенической безопасности жилых помещений, в первую очередь для семей с детьми.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Ольга Хохлова ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области уверена, что необходимо дать гражданам четкий ориентир – какие правила дезинфекции необходимо применять, как выстраивать образовательный процесс дома. Речь идет о комплексных мерах, которые позволят обезопасить детей и родителей от риска заболеваний, сделать жилое помещение по‑настоящему комфортным и безопасным.

В ходе заседания его участники выработали ряд рекомендаций заинтересованным ведомствам, в том числе об интеграции «гигиенического компонента» в образовательные программы.

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