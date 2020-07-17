Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор курирует работы по восстановлению Спасского собора в Новосибирской области.

Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного органа государственной власти Новосибирской области Владимир Лаптев ЛаптевВладимир Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новосибирской области в рамках работы в регионе посетил строительную площадку Спасского собора в г. Куйбышеве.

Куйбышев (до 1935 г. — Каинск) был включен в реестр исторических городов России. Спасский собор, считавшийся его главной достопримечательностью, в 1939 году был разрушен.

Владимир Лаптев посетил строительную площадку Спасского собора в г. Куйбышеве

Владимир Лаптев уверен, что восстановление собора в его первоначальном облике на его прежнем месте станет актом исторической справедливости. В этом сенатора поддерживают и горожане, собравшие в пользу решения вопроса около 5 тысяч подписей. Содействие оказали местные власти, а также Управление по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области. Был решен вопрос с переносом памятника Куйбышеву в центр города, проведены археологические исследования остатков фундамента старого собора, совместно с Каинской епархией составлен проект.

Строительство идет быстрыми темпами. Задача – открыть храм к 2022 году — к трехсотлетнему юбилею Каинска-Куйбышева.

Владимир Лаптев посетил строительную площадку Спасского собора в г. Куйбышеве

«Я приятно удивлен темпами, идем на опережение графика. Сроки у нас ограничены, к трехсотлетию города, необходимо успеть. Сегодня идем к завершению цокольного этажа, и через несколько дней приступим к возведению стен храма. На площадке будет установлен башенный кран, дизельная электростанция, и строители будут работать в три смены. До ноябрьских праздников планируется приступить уже к внутренней отделке храма. Уверен, с этой задачей мы справимся» — прокомментировал ход работ Владимир Лаптев.

По мнению сенатора, ему удалось объединить вокруг восстановления храма самые разные слои населения. «Лучше строить, лучше созидать, а не разрушать. И сегодня люди это понимают, как никогда», — заключил законодатель.

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