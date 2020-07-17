В Колпинском филиале «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» прошли учения по действиям во время чрезвычайной ситуации

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

16 июля 2020, 19:30

10 июля филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» — Управление аварийно-восстановительных работ — провел тактико-специальные учения по действиям во время чрезвычайной ситуации. Мероприятие проходило на площадке Колпинского ЛПУМГ в рамках аттестации аварийно-спасательного формирования компании.

В ходе учений специалисты отрабатывали порядок оперативного доведения информации до руководства и профильных подразделений согласно утвержденной схеме оповещения, проведение аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи.

Подобные мероприятия проводятся в компании регулярно. В начале июля аналогичные учения были проведены с аварийно-спасательным формированием Калининградского ЛПУМГ, в которых приняли участие 13 сотрудников подразделения.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» — 100-процентная дочерняя компания ПАО «Газпром». Осуществляет транспортировку газа для потребителей 9 субъектов Российской Федерации, а также транзит природного газа в страны ближнего и дальнего зарубежья. Компания эксплуатирует более 11 тыс. км газопроводов.

В зону ответственности предприятия входят 32 компрессорных цеха со 192 газоперекачивающими агрегатами, 245 газораспределительных станций, объекты тепло-, энерго- и водоснабжения, связи, метрологии, автоматики. В составе компании 18 филиалов, в том числе 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов.

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