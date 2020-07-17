В Московской области прокуратура взяла на контроль соблюдение прав жителей городского округа Можайск, чьи дома находятся в зоне подтопления

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Можайская городская прокуратура Московской области осуществляет контроль за соблюдением прав местных жителей, чьи дома и земельные участки попали в зону подтопления.

Также прокуратура контролирует ход устранения последствий затопления населенных пунктов округа.

По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина в район затопления выезжал Можайский городской прокурор Иван Денисов.

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