Г. Карелова: Женщины способствуют развитию сотрудничества России и ЮНИДО

Source: Russia – Council of the Federation

В преддверии третьего Евразийского женского форума ведется постоянная системная работа, направленная на всестороннее развитие женской повестки, отметила вице-спикер СФ.

Активное включение женщин в экономику способствует более эффективному преодолению новых вызовов, отметила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области комментируя итоги международной онлайн-конференции ЮНИДО «Женщины в промышленности и инновациях: повышение устойчивости женщин к глобальным вызовам и возникающим кризисам».

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Как подчеркнула вице-спикер СФ, в России наработан успешный опыт по расширению возможностей женщин в экономике и развитию программ женского лидерства. Большинство проектов Совета Евразийского женского форума ориентировано именно на усиление социально-экономической роли женщин. Успешно действуют такие проекты, как «Женщины за устойчивое промышленное развитие», «Женская кооперация в международной торговле. Развитие экспорта», «Финансовая грамотность женщин».

В России наработан успешный опыт по расширению возможностей женщин в экономике и развитию программ женского лидерства

По словам парламентария, об эффективности реализуемых мер свидетельствует рост Индекса женской предпринимательской активности. В обществе все чаще отмечается позитивное отношение СМИ к теме женского предпринимательства, повышение доступности бизнес образования и инфраструктуры.

Галина Карелова подчеркнула, что в преддверии третьего Евразийского женского форума ведется постоянная системная работа, направленная на всестороннее развитие женской повестки.

«Мы высоко оцениваем уровень сотрудничества России и ЮНИДО, всесторонне поддерживаем намеченный курс на развитие программ женского предпринимательства и лидерства. Наше тесное, конструктивное взаимодействие приобретает особенное значение в условиях новых вызовов, с которыми столкнулось все мировое сообщество. Среди приоритетных векторов – повышение роли женщин в устойчивом промышленном развитии и предпринимательстве, развитие сферы креативных индустрий, формирование цифровых навыков. Результаты этой работы будут представлены на третьем Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге в 2021 году», — сказала вице спикер СФ.

В онлайн-конференции приняли участие представители субъектов частного сектора, эксперты, предприниматели, исследователи.

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