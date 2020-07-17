Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный17.07.2020 13:51

Директор Космического центра «Восточный» встретился с бойцами студотрядов

Директор Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») Роман Бобков встретился с бойцами студенческих отрядов летнего этапа Региональной студенческой стройки «Космодром „Восточный“ — 2020». Он рассказал о значимости студенческого движения при строительстве объектов ракетно-космической инфраструктуры, поделился случаем из своей студенческой жизни и за чашкой чая ответил на вопросы бойцов. В ходе разговора руководитель филиала ЦЭНКИ отметил высокий темп работы студентов и поблагодарил их за ударную работу.

ЦЭНКИ принимает студенческие строительные отряды с 2017 года. Сейчас с соблюдением всех мер профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Космическом центре «Восточный» работает порядка 70 бойцов, которые занимаются благоустройством ВЗС № 6, общестроительными работами на ВЗС № 4 и № 3, подготовкой исполнительной и технической документации. Это студенческие отряды из Амурского колледжа строительства и ЖКХ, Благовещенского филиала финуниверситета, Амурского многофункционального центра профессиональных квалификаций, Дальневосточного государственного университета и Амурского государственного университета.

Впервые сформирован студенческий отряд из жителей ЗАТО Циолковский. До 31 октября 2020 года на объектах Восточного будут трудиться 140 бойцов. Планируется, что это будут студенты дальневосточных ссузов и вузов. На космодроме Восточный представители студенческих отрядов будут задействованы в общестроительных работах и подготовке исполнительной документации. В течение работы отрядам предстоит соревноваться не только в производственных показателях, но и в творческих и спортивных конкурсах.

Студенческие отряды трудятся на Восточном уже десятый год. За это время в возведении объектов космодрома успели принять участие более четырех тысяч студентов из 45 регионов Российской Федерации.

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