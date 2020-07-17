И. Святенко: Нужно разработать меры по повышению спроса и доступности для россиян туристских продуктов на территории страны

Source: Russia – Council of the Federation

Члены Комитета СФ по социальной политике приняли участие в пресс-конференции, посвященной развитию внутреннего туризма в субъектах Российской Федерации.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы приняла участие в пресс-конференции, посвященной развитию внутреннего туризма в субъектах РФ.

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В мероприятии, прошедшем в онлайн-формате, также участвовали первый заместитель председателя Комитета СФ Валерий Рязанский, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области заместители председателя Комитета СФ Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области и Елена Бибикова, БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области губернатор Мурманской области Андрей Чибис, ЧибисАндрей ВладимировичГубернатор Мурманской области заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, заместитель губернатора Курской области Александр Чуркин.

Инна Святенко, представляющая в СФ законодательный (представительный) орган государственной власти г. Москвы, отметила, что внутренний туризм в предыдущие годы активно развивался, но введенные в нашей стране с марта 2020 г. ограничительные мероприятия из‑за распространения коронавирусной инфекции практически остановили деятельность туристской индустрии.

По мнению сенатора, нужно разработать меры по повышению спроса, а также доступности для российских граждан туристских продуктов на территории страны. «Действующий в настоящее время Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» был принят в 1996 году, он во многом сориентирован на защиту прав российских туристов при выездном туризме», — продолжила парламентарий.

Законодатель заявила о необходимости создания условий для восстановления внутреннего и въездного туризма. «Наш Комитет готов принять участие в разработке нового закона о туризме», — подчеркнула она.

Инна Святенко назвала одним из ярких примеров успешного развития туристического потенциала Москву, которая в прошлом году стала обладателем самой престижной международной премии в области туризма. В регионе активно внедряют новые инновационные продукты, которые способствуют развитию отрасли туризма и гостеприимства.

Одной из таких инициатив стал запуск в Москве акселерационной программы «Фабрика туристических продуктов и сервисов». «Это новая городская программа по созданию и запуску новых продуктов, сервисов и IT-решений в сфере туризма и гостеприимства», — пояснила Инна Святенко.

Значительную роль в развитии туристской индустрии сыграет придание правового статуса деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников

Сенатор рассказала о создании и подготовке к запуску цифровой платформы Руспасс (RUSSPASS). Туристический маркетплейс позволит любому жителю России спланировать путешествие по Москве и России, основываясь на своих интересах и предпочтениях.

По мнению Инны Святенко, значительную роль в развитии туристской индустрии сыграет придание правового статуса деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. «В связи с этим рекомендуем Государственной Думе ускорить рассмотрение соответствующего законопроекта».

Принятие законодательной инициативы по развитию сельского туризма придаст импульс агротуризму в нашей стране, считает сенатор. Важно, чтобы изменения в законодательство были направлены на поддержку туристской индустрии, использование богатого и уникального потенциала нашей страны, указала она.

Пресс-конференция в онлайн-формате на тему «Внутренний туризм: развитие новых региональных направлений»

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Инна Святенко

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Валерий Рязанский

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Татьяна Кусайко

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Татьяна Кусайко

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Нинель Салагаева и Елена Бибикова

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Пресс-конференция в онлайн-формате на тему «Внутренний туризм: развитие новых региональных направлений»

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Пресс-конференция в онлайн-формате на тему «Внутренний туризм: развитие новых региональных направлений»

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Пресс-конференция в онлайн-формате на тему «Внутренний туризм: развитие новых региональных направлений»

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Андрей Чибис

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Татьяна Кусайко

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Александр Чуркин

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Пресс-конференция в онлайн-формате на тему «Внутренний туризм: развитие новых региональных направлений»

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Пресс-конференция в онлайн-формате на тему «Внутренний туризм: развитие новых региональных направлений»

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Пресс-конференция в онлайн-формате на тему «Внутренний туризм: развитие новых региональных направлений»

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В ходе мероприятия губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что интерес туристов к региону растет с каждым годом. «У нас долгий сезон для любителей зимних видов спорта и отличная рыбалка, северное сияние и полярный день, Хибины и два моря, Териберка и прекрасный Терский берег», — перечислил глава региона.

Татьяна Кусайко, представляющая Мурманскую область в СФ, продолжила тему развития внутреннего туризма в регионе, выделив отдельное направление — детский туризм. По словам сенатора, детский туризм — основа для патриотического, культурного воспитания, для профориентации и самореализации молодежи.

Каждый ребенок должен иметь возможность путешествовать по родному региону. Детский туризм – стратегическое направление развития

«Каждый ребенок должен иметь возможность путешествовать по родному региону, по тем местам, где он родился. Убеждена, что детский туризм – стратегическое направление. От нас сейчас зависит, будут ли наши дети впоследствии любить путешествия по России, будут ли они знать и любить свой регион», — подчеркнула законодатель.

Татьяна Кусайко добавила, что развитию школьно-образовательного туризма, имеющему большое социальное значение, в Мурманской области уделяется отдельное внимание. Она отметила, что регион обладает уникальными природно-климатическими характеристиками и славной историей.

«Кольское Заполярье имеет огромный потенциал для развития внутреннего туризма. Героическая история региона, уникальная природа и первозданная красота края привлекают сюда гостей со всего мира. Север невозможно не любить. И здесь всегда рады гостям», — заключила Татьяна Кусайко.

Представитель в СФ от Псковской области Елена Бибикова и заместитель губернатора региона Нинель Салагаева приветствовали участников пресс-конференции с берегов реки Великой, рядом со стенами древнего псковского Кремля и Свято-Троицкого собора.

По словам Елены Бибиковой, псковская земля высоко ценится в России и за ее пределами в связи со своим историко-культурным наследием. «Здесь немало мест, отличающихся красотой природы, удивительными произведениями человеческих рук, неповторимыми историческими событиями и славными именами. Но главное наше богатство – это наши люди», — отметила сенатор.

Елена Бибикова напомнила, что псковская земля связана с именами многих гениев. Здесь жили и творили Пушкин, Мусоргский, Римский-Корсаков, Софья Ковалевская. Их старинные усадьбы вызывают большой интерес у путешественников. «Ежегодно в Псковскую область съезжаются гости со всей страны и из‑за рубежа на фестивали исторической реконструкции, Международную парусную регату на Псковском озере, Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках и просто, чтобы подышать особым чистым воздухом, насладиться красивой природой и прикоснуться к святыням древних храмов»,- добавила сенатор.

Нинель Салагаева рассказала о том, что в 2019 г. Псковская область приняла 438 тыс. туристов и более миллиона экскурсантов, что стало возможным, в том числе, благодаря развитию транспортного сообщения. В настоящее время в Псков можно приехать авиа, авто- и железнодорожным транспортом. «Из Москвы и Петербурга туристы могут доехать за считанные часы», — подчеркнула она.

Нинель Салагаева обратила внимание участников конференции на развитие туризма для детей. Более 2 тыс. школьников из разных субъектов Федерации посетили регион по программе «Моя Россия».

По словам представителя в СФ от Курской области Валерия Рязанского, регион по праву считается православной жемчужиной России. Здесь 286 храмов и 7 монастырей, среди которых мужской монастырь Коренная Пустынь.

«Есть в регионе и католический костёл, расположенный в центре Курска, в котором венчался и крестил детей Казимир Малевич — этот собор входит в десятку самых красивых костелов России», — сообщил сенатор.

Столица региона — Курск — будет праздновать в 2032 г. свое тысячелетие. «Подарком к тысячелетию города станет планируемая реновация исторического центра Курска. Уже в ближайшее время начнется строительство картинной галерее, краеведческого музея, будет благоустроена набережная реки», — отметил замглавы региона Александр Чуркин. По его словам, одним из самых востребованных туристических маршрутов были и остаются поездки по местам боев Великой Отечественной войны.

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