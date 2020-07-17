Н. Журавлев принял участие в запуске скоростного пассажирского электропоезда «Ласточка»

Source: Russia – Council of the Federation

Теперь время в пути из Костромы в Москву составит 4 часа 7 минут, сказал сенатор.

Заместитель Председателя Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области вместе с губернатором Сергеем Ситниковым, генеральным директором ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым и руководителем Федерального агентства по туризму Зариной Догузовой принял участие в запуске скоростного пассажирского электропоезда «Ласточка».

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Теперь время в пути из Костромы в Москву составит 4 часа 7 минут.

Созданный коллективом «Уральских локомотивов» состав оснащен всеми современными атрибутами, необходимыми для комфортного путешествия: панорамные окна с теплоизоляцией, климат контроль, возможность пользования бортовым мультимедийным порталом с большим объемом развлекательного контента и полезной информации, оборудование для проезда маломобильных пассажиров. Технические характеристики также отвечают требованиям современности, например, скорость, которую возможно развить до 160 км/ч. При этом предусмотрена гибкая тарифная политика для различных категорий пассажиров. Для молодых граждан в возрасте до 21 года и граждан старше 60 лет стоимость билета будет снижена на 30 процентов.

«Обеспечение скоростного сообщения между Москвой и Костромой – это событие, которого ждали не только костромичи, но и многие жители страны. Теперь посещение одного из самых самобытных российских городов стало еще привлекательнее. Для жителей региона эта первая «Ласточка» позволит обеспечить более мобильную связь со столицей, что особенно важно для молодых граждан, студентов, предпринимателей. Скорость, мобильность и комфорт – это то, чего ждут пассажиры от современного транспортного сообщения», — сказал Николай Журавлев.

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