Н. Журавлев: СФ будет осуществлять мониторинг для недопущения негативного влияния на региональные бюджеты в связи с пострадавшими водными объектами

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ прокомментировал принятые во втором чтении изменения в Бюджетный кодекс, касающиеся платежей о возмещении вреда природе.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области прокомментировал изменения в Бюджетный кодекс, принятые во втором чтении Государственной Думой. Согласно этим изменениям платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, находящимся в собственности Российской Федерации, подлежат зачислению в федеральный бюджет. В случае, если пострадавший водный объект находится в собственности субъекта РФ или муниципального образования, то возмещение вреда осуществляется в соответствующий уровень бюджета – региональный или местный.

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«Таким образом, мы переходим к подходу принадлежности платежей по праву собственности. Ведь в соответствии с Гражданским кодексом именно собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества. Зачисление штрафов в федеральный бюджет последовательно повлечет и соответствующие расходы федерального бюджета на восстановление объектов», — сказал сенатор.

Николай Журавлев отметил, что сегодня действует общая норма, в соответствии с которой платежи за вред окружающей среде подлежат зачислению в местные бюджеты. «Однако, учитывая, что мероприятия по ликвидации последствий нанесенного вреда будут финансироваться из средств федерального бюджета, поскольку все водные объекты, за исключением прудов и обводненных карьеров, находятся в собственности РФ, было решено скорректировать механизм зачисления. Аналогичный принцип уже применяется в отношении платежей по искам и добровольному возмещению ущерба, причиненного государственному или муниципальному имуществу на особо охраняемых территориях», — сказал парламентарий.

«Принципиально важно осуществлять мониторинг за реализацией принимаемой нормы, чтобы она в полной мере способствовала обеспечению мероприятий по ликвидации последствий ущерба, нанесенного водным объектам. Это должен быть абсолютно прозрачный механизм», — указал Николай Журавлев.

«И конечно, важно, чтобы такие ситуации не отражались негативно на региональных бюджетах в связи с недополучением налоговых поступлений или организацией вспомогательных мероприятий по устранению последствий», — отметил сенатор.

Он подчеркнул, что такие компенсационные платежи носят разовый характер. «Региональные бюджеты не прогнозируют эти средства к зачислению заранее, поэтому говорить о выпадающих доходах неуместно. Вместе с тем, расходы, которое понесет виновная организация, впоследствии снизят прогнозный доход по налогу на прибыль».

Поэтому каждый отдельный случай нужно тщательно отслеживать и при необходимости балансировать за счет механизма предоставления межбюджетных трансфертов. Совет Федерации как палата регионов будет держать такие вопросы на своем контроле, заключил парламентарий.

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