Н. Федоров и И. Яровая провели заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждались вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства и развития внутреннего туризма в РФ.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики и заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая провели в режиме видеоконференции заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации.

Участники обсудили актуальные механизмы поддержки малого и среднего предпринимательства, вопросы развития внутреннего туризма.

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По словам Николая Федорова, эти сферы наиболее остро испытали на себе негативное воздействие пандемии. «Всего в России на данный момент функционирует свыше шести миллионов субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них более четырех миллионов компаний и индивидуальных предпринимателей пострадали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции».

Первый спикер СФ отметил, что большее содействие со стороны государства получают именно социально ответственные компании, которые заботятся о своих коллективах, сохраняют рабочие места. «На это были направлены льготные кредиты, решения по списанию налогов и страховых взносов, прямые государственные субсидии на выплату заработных плат».

Большее содействие со стороны государства получают именно социально ответственные компании, которые заботятся о своих коллективах, сохраняют рабочие места

Мировой опыт показывает, что наиболее действенными мерами поддержки данного сектора экономики являются снижение налогового бремени, ставок страховых взносов, уменьшение платы по договорам аренды, подчеркнул Николай Федоров.

«Меры, принятые Правительством России и российскими законодателями, полностью отражают указанную мировую тенденцию».

В сегодняшней повестке федеральных властей – доработка проекта Общенационального плана действий, обеспечивающего восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения, заявил Николай Федоров. «На нас, законодателях, безусловно, лежит ответственность за своевременный запуск и бесперебойную работу правовых механизмов поддержки».

Советом Федерации во взаимодействии с регионами проделана масштабная работа, рассказал первый заместитель Председателя СФ. «В палате была создана рабочая группа по подготовке предложений по совершенствованию законодательства, направленных на обеспечение функционирования и развития экономики и социальной сферы в новых условиях. Подготовлен Перечень соответствующих мероприятий, который в большей части поддержан Правительством РФ».

Николай Федоров также отметил большую работу по поддержке предпринимателей, проделанную в регионах. «В большинстве субъектов Федерации были снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения, установлена возможность начисления нулевой процентной ставки по займам, снижены ставки по налогу на имущество организаций в отношении административно-деловых и торговых центров. Важнейшими мерами поддержки стали мораторий на проведение проверок предпринимателей и недопущение наложения взысканий и санкций со стороны Федеральной налоговой службы и других контрольно-надзорных органов».

В качестве индикаторов, позволяющих оценить качество принимаемых мер, Николай Федоров предложил рассматривать не только динамику роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, но и количество занятых на таких предприятиях. «Этот показатель будет оказывать влияние на уровень занятости в целом по стране, а, значит, и на общую социально-экономическую ситуацию».

Говоря о развитии внутреннего туризма, первый вице-спикер СФ отметил, что по оценкам Ростуризма, за несколько последних месяцев падение оборота в отрасли составило почти сто процентов, а недополученные доходы достигли 1,5 триллионов рублей.

«Туристическая деятельность включена в проект Общенационального плана восстановления экономики. Для восстановления и успешного развития отрасли необходимы энергичные действия».

Заседание Президиума Совета законодателей РФ

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Николай Федоров

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Николай Журавлев и Николай Федоров

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Заседание Президиума Совета законодателей РФ

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Николай Федоров

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Николай Журавлев

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Инна Святенко

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Анатолий Артамонов

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Вячеслав Тимченко

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Николай Журавлев

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Андрей Кутепов

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Анатолий Артамонов

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Заседание Президиума Совета законодателей РФ

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Заседание Президиума Совета законодателей РФ

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Николай Федоров

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Николай Журавлев

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Инна Святенко

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Николай Федоров

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Николай Федоров

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По словам Николая Федорова, Россия обладает уникальными туристическими преимуществами, которыми должны иметь возможность пользоваться российские и зарубежные туристы: отечественные курорты должны быть финансово доступны, иметь инфраструктуру, соответствующую современным требованиям.

Заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая, отметила, что в решении проблем, возникших в связи с пандемией, нужно искать новые возможности. Это относится и к развитию малого и среднего и бизнеса, и внутреннего туризма.

Она привела примеры успешного опыта поддержки малого и среднего бизнеса на федеральном и региональном уровне, в том числе в Республике Татарстан, в г. Москве, Тюменской области, Республике Башкортостан, в том числе по доступу субъектов малого и среднего бизнеса к государственным закупкам.

Ирина Яровая предложила проанализировать и обобщить лучшие региональные практики поддержки малого и среднего бизнеса, провести обмен опытом.

«В регионах сформирована интересная нормативно-правовая база. Целый ряд субъектов РФ разработали модельные законы, которые могут быть использованы в других регионах», — сказала Ирина Яровая.

Вице-спикер ГД остановилась на вопросах развития туризма в регионах, определения туристических кластеров, создания качественных и полезных для граждан информационных туристических ресурсов. Кроме того, она предложила создать единый реестр бальнеологических и санаторно-курортных ресурсов и соответствующую единую географической карту, которая позволит определить программу инвестиций и строительства новых оздоровительных комплексов.

Председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга отметил, что Комитет уделяет большое внимание вопросам малого и среднего предпринимательства и мониторингу реализации одноименного национального проекта.

«Ситуация с пандемией внесла свои коррективы и потребовала решения новых экономических задач. Существующих механизмов развития МСП в условиях пандемии оказалось недостаточно, встал вопрос о специальных мерах по поддержке сфер бизнеса и самозанятости. Правительство оперативно разработало комплекс антикризисных мер налогового характера и в области кредитной политики. Предложения Совета Федерации были учтены», — подчеркнул он.

Начиная с апреля, компаниям МСП, пострадавшим в результате распространения новой коронавирусной инфекции, были оказаны серьезные меры государственной поддержки. Самые действенные — это возврат налога самозанятым и льготная программа кредитования ФОТ-2. По последним данным, заключено 98 тысяч кредитов на сумму 249 миллиардов рублей. Однако многие субъекты МСП не смогли воспользоваться мерами поддержки, так как не попали под их действие, указал Андрей Кутепов.

«Один из острых вопросов – Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) пострадавших отраслей. Мы знаем, что Минэкономразвития в курсе происходящего и ставит перед собой задачу выработать новые критерии и подходы для определения видов экономической деятельности. Но, мы считаем, что работать в этом направлении нужно оперативнее. Представляется целесообразным либо значительно расширить список ОКВЭД, входящих в перечень пострадавших отраслей, либо принципиально изменить критерии оказания государственной поддержки», — сказал сенатор.

По его словам, в Комитет СФ поступило значительное количество предложений по поддержке МСП налогового характера. Часть из них уже нашли отражение в законопроектах, которые будут приняты в ходе текущей сессии.

Андрей Кутепов отметил, что в период пандемии регионы взяли на себя большую нагрузку и разработали региональные программы поддержки бизнеса. «Важно проанализировать ситуацию и с учетом положительного опыта рассмотреть вопрос передачи расширенных полномочий регионам», — считает он.

Заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова рассказала о ситуации с субъектами малого и среднего бизнеса. «В настоящее время пока не наблюдается отрицательной динамики их количества. Очевидно, что мы увидим отложенный негативный эффект чуть позже, в третьем и четвертом квартале. Пока резкого роста числа закрывающихся предприятий не зафиксировано. Одновременно падает число вновь зарегистрированных субъектов МСП».

Заместитель Министра финансов РФ Тимур Максимов затронул тему финансовой поддержки МСП со стороны Правительства. Это снижение финансовой нагрузки на них, прямая финансовая поддержка МСП со стороны бюджетов, частичная компенсация расходов на борьбе с распространением нового коронавируса. Совокупный бюджетный объем поддержки в настоящее время составляет 1 триллион 670 миллиардов рублей.

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова подробно остановилась на теме комплексного развития внутреннего туризма. Она рассказала, что идет работа над формированием нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», а также предложений по изменению законодательства о туризме.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы отметила, что в сфере туризма и до эпидемии сохранялось немало проблем, в том числе социального характера. «Туристская активность россиян всегда была пониженной. Лишь 45 процентов жителей страны отдыхали в регионе, отличном от региона проживания».

Все это, по словам главы профильного Комитета СФ, свидетельствует о необходимости разработки мер по повышению спроса, а также доступности для российских граждан туристских продуктов на территории страны. Среди них — меры по восстановлению и развитию санаторно-курортного комплекса, в том числе государственной поддержке курортов.

«Сейчас принципиально важно доработать проект плана реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года с учетом мероприятий по восстановлению туристской деятельности».

Инна Святенко сказала, что Комитет СФ готов принять активное участие в разработке нового закона о туризме. Глава Комитета СФ также отметила важность рассмотрения в Госдуме уже разработанных документов в сфере развития агротуризма и создания правового статуса деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

В работе Президиума Совета Законодателей участвовали заместитель Председателя СФ Николай Журавлев, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области сенаторы РФ, депутаты ГД, руководители и представители федеральных и региональных органов государственной власти.

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