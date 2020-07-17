Павел Сорокин: «Задача – не только сохранить приемлемую цену на АЗС, но и перерабатывающий потенциал»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 17 июля. – На площадке ИА ТАСС в режиме онлайн прошла пресс-конференция заместителя Министра энергетики Российской Федерации Павла Сорокина о текущей ситуации на топливном рынке России.

Прошедший период пандемии коронавируса значительно отразился на экономической эффективности российской нефтепереработки, отметил замглавы Минэнерго России в ходе пресс-конференции.

«В марте в связи с сокращением спроса на мировых рынках маржинальность НПЗ выросла за счет падения стоимости нефти, но уже в мае все НПЗ перешли в «красную зону», даже сложные и модернизированные. Чуть позже, в июне, с постепенным ростом спроса на топливо начала выправляться и доходность топливного бизнеса. Сейчас динамика производства и оптовых цен удовлетворительная. Загрузка по первичной переработке ниже уровня 2019 года всего примерно на 5-10%, но план по производству бензина на июль превышает объем того же периода прошлого года», – подчеркнул Павел Сорокин.

Для поддержки российских производителей Минэнерго России был предпринят ряд срочных мер – временный запрет на импорт топлива и временное снижение нормативов поставок на биржу.

«Наша задача была не только сохранить приемлемую цену на АЗС, но и перерабатывающий потенциал, чтобы перерабатывать было выгодно. С восстановлением спроса все компании вернулись к старым нормативам и торговали даже существенно выше нормативов. С июля уже за неполный месяц объем биржевых торгов превышает уровень торгов за июль 2019 года. Кроме того, было принято решение отложить ремонты на НПЗ на осенний период. Принятые меры позволили не только стабилизировать цены, но и запустить понижательную динамику в ценах в оптовом сегменте, по дизелю мы наблюдаем снижение цены. И мы ожидаем, что данные процессы продолжатся, что это позволит вывести маржинальность независимых АЗС на приемлемый уровень», – отметил замглавы Минэнерго России.

В то же время важным остается обеспечить население в полной мере доступным топливом в летний период отпусков, подчеркнул он.

“Скажу больше, мы рекомендуем сейчас в связи с ожидаемым увеличением добычи в августе 2020 года максимально возможный объем данного увеличения направить на нефтеперерабатывающие заводы российские для увеличения загрузки и большего увеличения производства автомобильного бензина, для того чтобы можно было создать товарные запасы на период ремонтов, чтобы гарантированно пройти его без каких-либо рисков для потребителя”, – заявил замминистра.

По его словам важной задачей, в том числе, остается оградить автолюбителей от некачественного топлива.

«Одна из наших задач – минимизация оборота суррогатов, чтобы минимизировать риски для потребителей, не воздавая перекосов рынка. Сейчас растет производство дизеля – таким образом замещаются суррогаты. Это не должно привести к дефициту, у нас перепроизводство дизеля превышает потребление в 2 раза, есть большой потенциал замещения за счет объемов, которые сейчас экспортируются», – сообщил Павел Сорокин.

Ознакомиться с полной записью пресс-конференции можно в разделе «Видеогалерея».

20.03.2020

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