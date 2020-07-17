Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#МКС#МКС-63#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1517.07.2020 13:45

«Прогресс МС-15» отправлен на общую сборку с ракетой

На космодроме Байконур завершается подготовка транспортного грузового корабля «Прогресс МС-15» к запуску по программе 76-й миссии снабжения Международной космической станции.

Сегодня, 17 июля 2020 года, «грузовик» в составе космической головной части был подготовлен к транспортировке на общую сборку с ракетой-носителем «Союз-2.1а». Специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») провели кантование корабля в горизонтальное положение, выполнили его погрузку в специальный вагон и отправили в монтажно-испытательный корпус площадки № 31.

Его запуск запланирован на 23 июля 2020 года. Грузовой корабль «Прогресс МС-15» должен доставить на борт Международной космической станции запасы топлива и воды, продукты питания, укладки для космических экспериментов и другие грузы, необходимые для дальнейшей ее эксплуатации в пилотируемом режиме.

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