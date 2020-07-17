Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Главное#Восточный#Ангара17.07.2020 22:28

Пусковой стол под «Ангару» отправился на Восточный

Сегодня, 17 июля 2020 года, судно «Баренц» с пусковым столом под ракету-носитель «Ангара» отправилось из Северодвинска на космодром Восточный. Крупногабаритное оборудование массой более 2 000 тонн в течение нескольких дней проходило многоэтапную погрузку. В настоящий момент судно выходит из акватории судоремонтного завода «Звездочка» и пойдет Северным морским путем.

Гигантский пусковой стол последует через Северный Ледовитый океан, Берингов пролив, Баренцево и Охотское моря и в течение месяца войдет в порт «Советская гавань». Там многотонную конструкцию перегрузят на баржу и по рекам Амур и Зея доставят на Восточный. Планируется, что стартовый комплекс доберется до космодрома в сентябре 2020 года.

Генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков: «Разгрузка многотонного пускового стола на космодроме Восточный начнется уже в середине сентября. Согласно графику, утвержденному Госкорпорацией „Роскосмос“, монтаж пускового стола на стартовом сооружении Восточного запланирован с ноября».

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Видеосюжет ЦЭНКИ: в Северодвинске заканчивается уникальная транспортная операция по перевозке стартового стола для новой ракеты-носителя «Ангара». Система общей массой более 2000 тонн погружена на судно «Баренц», которое уже выходит из акватории судоремонтного завода «Звездочка». Финальный этап подготовки и погрузки на судно необычного космического груза проходил при участии руководства ЦЭНКИ

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