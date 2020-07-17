«Саратовгаз» повысил надежность газоснабжения 2500 абонентов в Саратове

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

17 июля 2020, 16:00

Специалистами АО «Саратовгаз» проведены масштабные работы по выносу газопровода высокого давления диаметром 500 мм из зоны реконструкции автомобильной развязки на станции Трофимовский-1 с двумя путепроводами. Благодаря проведенным работам значительно повысится надежность газоснабжения порядка 2500 потребителей из числа населения, а также котельной и нескольких коммунально-бытовых и промышленных предприятий Саратова.

Реконструкция путепровода «Трофимовский» и вынос сетей газоснабжения проходят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Стоит отметить, что данный газопровод является частью закольцованной сети газораспределения областного центра, поэтому техническое перевооружение этих сетей значительно увеличит надежность газоснабжения всех потребителей Саратова», — рассказал генеральный директор АО «Саратовгаз», АО «Газпром газораспределение Саратовская область» Юрий Казбек.

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз» — специализированная 100-процентная дочерняя компания ПАО «Газпром». Отвечает за реализацию природного газа на территории Российской Федерации.

Среди приоритетных направлений деятельности «Газпром межрегионгаза» — обеспечение надежных и бесперебойных поставок природного газа всем категориям потребителей в России, участие в газификации регионов, упорядочение и повышение эффективности систем газораспределения, внедрение технологий энергосбережения и энергобезопасности.

Сегодня «Газпром межрегионгаз» через 53 региональные компании по реализации газа обеспечивает газоснабжение всех категорий потребителей в большинстве регионов РФ. Входящие в Группу «Газпром межрегионгаз» 69 газораспределительных организаций оказывают услуги по техническому обслуживанию газового оборудования.

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