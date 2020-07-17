Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ#Канопус-В#Канопус17.07.2020 14:12

Спутник «Канопус-В» № 1 исключен из состава орбитальной группировки

1 июля 2020 года космический аппарат «Канопус-В» № 1 исключен из состава космической системы «Канопус-В» и орбитальной группировки космических аппаратов научного и социально-экономического назначения. Спутник «Канопус-В» № 1 оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций выведен на орбиту 22 июля 2012 года и эксплуатировался в составе космического комплекса «Канопус-В».

Гарантийный срок активного существования аппарата истёк 21 июля 2017 года. Аппарат «Канопус-В» № 1 использовался по целевому назначению почти семь с половиной лет, из которых два с половиной года – за пределами гарантийного срока. За всё время своего существования выполнена съёмка более 500 млн км2 территории всего земного шара, в том числе Российской Федерации – около 250 млн км2.

В настоящее время космическая система «Канопус-В» используется по целевому назначению в составе спутников «Канопус-В» №№ 3, 4, 5, 6 и «Канопус-В-ИК». «Канопус-В-ИК» оборудован широкозахватной инфракрасной аппаратурой с полосой захвата 2 000 км и применяется для обнаружения очагов пожара размером пять на пять метров. Кроме указанных космических аппаратов для осуществления мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций привлекается и Белорусский космический аппарат, имеющий такие же характеристики, как и космические аппараты серии «Канопус-В».

Суточная производительность комплекса «Канопус-В» составляет порядка 1,7 млн км2, в том числе по Российской Федерации – около 1 млн км2. Таким образом, всю территорию Российской Федерации космическая система может покрывать беспропускной съёмкой за 1,5-2 месяца без учёта облачности. Система «Канопус-В» позволяет выполнять съёмку объектов на территории Российской Федерации с периодичностью 1-2 раза в сутки.

MIL OSI