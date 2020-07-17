С. Митин: Мы ведем постоянный контроль над незаконным оборотом упакованной питьевой воды

Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию проводит мониторинг ситуации в этой сфере.

В Совете Федерации состоялось совещание на тему «О мерах, направленных на противодействие незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду».

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Провел мероприятие первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области

Сенатор отметил, что в соответствии с поручением Председателя Совета Федерации Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию проводит работу по контролю за мерами, направленными на противодействие незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду.

В целях исполнения указанного поручения на совещании были рассмотрены вопросы формирования базы данных эталонных образцов и системы идентификации всех видов упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду.

Сергей Митин

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Кроме этого обсуждались вопросы налогообложения деятельности хозяйствующих субъектов при водоснабжении и водоотведении, ведения реестра наименований товарных знаков, создания базы данных упакованной воды и необходимости обмена данными при подтверждении соответствия упакованной питьевой воды.

В мероприятии приняли участие представители Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), Федеральной службы по аккредитации, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, эксперты.

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