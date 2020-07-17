С. Цеков поздравил газету Черноморского Флота «Флаг Родины» со столетием со дня выхода первого номера издания

Source: Russia – Council of the Federation

Поздравительный адрес сенатора был озвучен на торжественном собрании в Доме офицеров флота города Севастополя.

Член Комитета СФ по международным делам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков ЦековСергей Павловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым поздравил газету Черноморского флота «Флаг Родины» со столетием со дня выхода первого номера издания.

Торжественное поздравление газеты Черноморского флота «Флаг Родины» со столетием со дня выхода первого номера издания

«Нельзя без душевного трепета читать репортажи флотских военкоров военных лет. В годовщину 75-летия Великой Победы они звучат также ярко и призывно, как и во время освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков», — отметил в поздравительном адресе Сергей Цеков.

Газета награждена боевыми орденами и медалями и является одной из старейших газет Вооруженных сил Российской Федерации.

Во все времена «Флаг Родины» твёрдо и последовательно формировал общественное мнение в пользу России

Сенатор подчеркнул, что во все времена «Флаг Родины» твёрдо и последовательно формировал общественное мнение в пользу России.

Торжественное поздравление газеты Черноморского флота «Флаг Родины» со столетием со дня выхода первого номера издания

«Благодаря повседневной работе творческого коллектива газеты крымчане узнают о новостях флотской жизни, боевой учёбе моряков-черноморцев, дальних походах наших кораблей, о героях прошлых лет и сегодняшних дней», — говорится в поздравлении.

Поздравительный адрес Сергея Цекова на торжественном собрании, посвященном 100-летию выхода первого номера газеты «Флаг Родины», в Доме офицеров флота города Севастополя зачитал помощник сенатора, ветеран Черноморского флота, заслуженный работник культуры Российской Федерации, капитан 1-го ранга запаса Николай Терещук.

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