В Ульяновске прокуратура защитила права инвалидов на обеспечение жизненно необходимыми лекарственными средствами

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратуры г. Димитровграда Ульяновской области и Засвияжского района г. Ульяновска провели проверки по обращениям граждан с ограниченными возможностями.

Установлено, что женщина-инвалид 2 группы с хроническим заболеванием почек нуждается в постоянном использовании лекарств.

Вопреки требованиям закона, в декабре 2019 г. и январе 2020 г. ей препараты не выдавались. Жительница вынуждена была приобретать лекарства на собственные средства, потратив более 13 тысяч рублей.

Аналогичный факт выявлен в отношении инсулинозависимого пенсионера с ограниченными возможностями, который не мог добиться положенных ему по закону лекарств 7 наименований, что послужило основанием для направления прокурорами в суды исковых заявлений к региональному министерству здравоохранения.

Суды удовлетворили данные требования в полном объеме.

Благодаря прокурорскому вмешательству органы власти обеспечили инвалидов жизненно необходимыми препаратами. Кроме того, им были компенсированы затраты на покупку лекарств.

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