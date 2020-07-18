Под личным контролем Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова органами прокуратуры продолжается надзорное сопровождение национальных проектов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Органами прокуратуры на системной основе проверяется соблюдение порядка и сроков реализации мероприятий национальных проектов, законность расходования выделенных на эти цели бюджетных средств.

На территории Мурманской области прокурорами дана оценка опубликованным на сайте Общероссийского народного фронта сведениям о нарушениях закона при строительстве детского сада и межшкольного стадиона. В связи с приемкой некачественных работ ответственным должностным лицам заказчиков внесены представления.

Прокуратурой Забайкальского края в связи с нарушениями сроков строительства объектов дошкольного образования внесено представление в региональное министерство науки, образования и молодежной политики.

По представлению прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры администрацией города Сургута завершено расселение аварийного многоквартирного дома.

При наличии оснований принимаются меры по привлечению виновных лиц к уголовной ответственности.

По материалам прокуратуры в Чукотском автономном округе возбуждено уголовное дело по статье 293 Уголовного кодекса Российской Федерации (халатность) по фактам приемки и оплаты невыполненных работ по инженерным изысканиям для строительства полигона твердых бытовых отходов.

Аналогичное уголовное дело возбуждено по итогам проверки, проведенной прокуратурой города Владивостока в связи с отсутствием контроля за исполнением муниципальных контрактов на ремонт дорожных объектов и причинением местному бюджету ущерба в размере более 14 млн рублей.

Абаканским транспортным прокурором инициировано уголовное преследование должностных лиц Министерства здравоохранения Республики Хакасия по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в связи с необоснованным использованием санитарного авиационного транспорта.

По материалам прокуроров Кировского и Октябрьского районов города Томска возбуждены уголовные дела по статьям 173.1 и 173.2 УК РФ (незаконное образование юридического лица и незаконное использование документов для образования юридического лица) в связи с фиктивной регистрацией организаций. В дальнейшем на их счета перечислялись средства в рамках реализации национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Всего за прошедшую неделю прокурорами пресечено более 1100 нарушений закона, для чего внесено свыше 600 актов реагирования, в том числе возбуждено более 20 уголовных дел.

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