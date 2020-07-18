Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#МКС#МКС-63#Прогресс МС-15#Космодромы#Байконур18.07.2020 15:45

Собрана ракета «Союз-2» с кораблем «Прогресс МС-15»

Сегодня, 18 июля 2020 года, в монтажно-испытательном корпусе площадки № 31 космодрома Байконур совместный расчет специалистов предприятий Госкорпорации «Роскосмос» завершил общую сборку ракеты космического назначения «Союз-2.1а», которой предстоит вывести на околоземную орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-15».

В ходе работ проведена стыковка космической головной части (с кораблем под обтекателем) с третьей ступенью носителя, затем эта сборка была пристыкована к «пакету» из первой и второй ступеней. После завершения механической сборки были выполнены электрические соединения и проведены проверки собранной ракеты.

В 15:00 мск на площадке № 254 состоялось заседание Государственной комиссии о готовности ракеты-носителя «Союз-2.1а» к вывозу на стартовый комплекс площадки № 31 космодрома и подготовке к предстоящему пуску. Вывоз ракеты космического назначения состоится в понедельник утром, 20 июля 2020 года.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-15» запланирован в 17:26 мск 23 июля 2020 года. Его полет к Международной космической станции пройдет по т.н. «сверхбыстрой» двухвитковой схеме, стыковка к модулю «Пирс» российского сегмента намечена в 20:47 мск ±3 мин. Он доставит запасы топлива, воды и других грузов, необходимых для дальнейшей эксплуатации станции в пилотируемом режиме.

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