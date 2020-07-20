Анастасия Бондаренко: «В данный момент мы находимся на стадии завершения возвращения сотрудников на рабочие места»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 20 июля. – Ограничения, введенные в России для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, поставили новые задачи перед Министерством энергетики. О том, как была организована работа Минэнерго, в авторской статье для журнала «Энергетическая политика» рассказала статс-секретарь – заместитель Министра энергетики, заместитель руководителя оперативного штаба Минэнерго по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Анастасия Бондаренко.

«Первым шагом по практической реализации профилактических мер в самом министерстве стало уведомление 11 марта 2020 года всех сотрудников (которые до этого в разной степени вовлеченности следили за развитием ситуации через СМИ и Интернет) о необходимости воздержаться от поездок в неблагополучные страны, а также не выходить в офис в случае возвращения из них в течение 14 дней, то есть соблюдать режим самоизоляции», – сообщила Анастасия Бондаренко.

Министр энергетики Александр Новак 12 марта 2020 года утвердил план мероприятий Минэнерго по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV. С этого момента, как отмечает Анастасия Бондаренко, министерство стало жить в абсолютно новых реалиях. Началась организация процессов закупки масок, санитайзеров, обеспечение более частой уборки помещений, и самое главное – мониторинг состояния сотрудников.

Через два дня был издан приказ министерства «О неотложных мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)», согласно которому был создан оперативный штаб Минэнерго России по предупреждению распространения коронавируса и утвержден новый план неотложных мероприятий. В день публикации приказа начался перевод сотрудников в режим дистанционной работы.

«С учетом возможностей имеющейся IT‑инфраструктуры, уже с 20 марта 2020 года на дистанционный режим работы были переведены 30,5% сотрудников Минэнерго, через неделю – уже 69%, а с 6 апреля было уже переведено максимально возможное количество – 72% сотрудников. С учетом сотрудников, находившихся в разное время в течение апреля и мая в отпусках, на больничных, в режиме самоизоляции, на рабочих местах в административном здании Минэнерго осталось примерно 20–25% штата», – рассказала Анастасия Бондаренко.

Были выполнены и иные неотложные мероприятия, предусмотренные планом в интересах обеспечения безопасности персонала: отменены все внутренние и зарубежные командировки, за исключением неотложных, организованных во исполнение поручений президента и правительства России и (или) в целях обеспечения безопасности страны. Отменены все мероприятия с массовым участием (коллегии, форумы). Рабочие мероприятия проводились только в дистанционном режиме. Был прекращен личный прием граждан, организован бесконтактный бокс для приема письменной корреспонденции.

В настоящее время Минэнерго возвращается к нормальному режиму работы.

«В данный момент мы находимся на стадии завершения возвращения сотрудников на рабочие места. Этот процесс был организован достаточно плавно и должен занять почти два месяца – с 8 июня по 27 июля 2020 года. На удаленке в течение июля будут работать порядка 10 % сотрудников. При выработке подходов к возвращению в штатный режим работы, приняли во внимание советы профессиональных психологов по учету особенностей восприятия сотрудниками текущей ситуации, всех действующих правил и ограничений. Была проведена оценка работы персонала за истекший период, как с точки зрения эффективности работы, так и влияния «факторов ковида» на психоэмоциональное состояние людей», – прокомментировала Анастасия Бондаренко.

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