А. Кутепов подготовил изменение в закон о госзакупках, касающееся исполнения контрактов о подготовке проектной документации

Source: Russia – Council of the Federation

Законопроект направлен для получения отзыва в Правительство РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга подготовил законопроект об изменениях в закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

Смотрите также

Документ направлен для получения отзыва в Правительство РФ.

Предлагается внести изменение в статью 95 закона, касающееся исполнения контрактов, предметом которых является подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий.

Цель законопроекта повышение эффективности соответствующих закупок, совершенствование практики исполнения указанных контрактов, пояснил Андрей Кутепов.

Цель законопроекта повышение эффективности соответствующих закупок, совершенствование практики исполнения указанных контрактов

Действующим законом установлена возможность изменения существенных условий контракта, если это было предусмотрено документацией о закупке и контрактом, при изменении объема и видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия.

При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены контракта не более чем на десять процентов.

В то же время при исполнении контрактов, предметом которых является выполнение проектных и изыскательских работ, также возможно наступление обстоятельств, обусловливающих необходимость внесения изменений в задание на проектирование, что влечет невозможность исполнения указанных контрактов без изменения их существенных условий. Сенатор предлагает распространить на такие работы условия, которые действуют для работ по строительству, реконструкции и капительному ремонту.

MIL OSI