Беседа с Михаилом Дегтярёвым

Source: President of Russia – Kremlin

В ходе беседы Президент сообщил о решении назначить М.Дегтярёва временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.

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В.Путин: Михаил Владимирович, добрый день!

М.Дегтярёв: Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович!

В.Путин: Михаил Владимирович, Вы человек достаточно молодой, но всё-таки уже достаточно хорошо подготовленный. И образование у Вас качественное, и опыт политической работы большой. Вы инженер, но в то же время человек, который активно занимается общественной деятельностью, причем много лет, успешно.

Михаил Владимирович, есть для Вас работа, очень ответственная, очень важная и, конечно, очень нужная стране, имею в виду регион, который я хочу предложить Вам возглавить – Хабаровский край.

Михаил Владимирович, это работа в прямом смысле слова в интересах людей. Хабаровский край – один из крупнейших субъектов Российской Федерации, с очень мощным промышленным потенциалом, с самобытной культурой, с очень талантливыми, деятельными людьми. Это, безусловно, потребует от Вас полной отдачи сил и демонстрации всех Ваших навыков, способностей, талантов.

Вопрос: готовы Вы к такой работе?

М.Дегтярёв: Уважаемый Владимир Владимирович, я готов. Благодарю Вас за доверие, оказанное мне. Я готов немедленно вылететь в Хабаровский край.

На повестке – вопросы устойчивой работы правительства Хабаровского края, подготовка к отопительному сезону, а также борьба с распространением коронавирусной инфекции.

Я посмотрел справочные материалы, на сегодняшний день, даже на сегодняшний день, коечный фонд не полностью отвечает нормативам. Только по аппаратам искусственной вентиляции легких есть потребность – более ста штук. И Хабаровский край сегодня лидирует по количеству инфицированных и находящихся в стационарах среди всех регионов Дальневосточного федерального округа.

В этой связи, если доверие мне оказано возглавить Хабаровский край, я бы хотел Вас попросить кое-о-чем – дать поручение Правительству Российской Федерации поддержать правительство Хабаровского края в этот непростой период, в том числе в вопросах уточнения национальных проектов по всем трем направлениям: экономический рост, человеческий капитал, комфортная среда.

Кроме того, сейчас активно идет подготовка федерального и краевого бюджетов на 2021-й–2023-й годы. Разрешите мне проанализировать обстановку и через месяц доложить Вам о состоянии дел в Хабаровском крае.

В.Путин: Так и сделаем, так и нужно сделать. Разумеется, нужно всё внимательно посмотреть, на то хозяйство, которым Вам придется сейчас заниматься. И сформулировать свои предложения, просьбы к федеральному центру: и ко мне, и к Правительству Российской Федерации. Мы и раньше помогали Хабаровчанам, помогали Хабаровскому краю и будем это делать, конечно, в будущем, без всяких сомнений.

Проблем много, это правда. Их нужно решать. Отопительный сезон, как Вы сказали, скоро. И нужно заниматься текущими делами.

Но, конечно, нужно смотреть и в будущее, на перспективу, не забывать о стратегических планах развития этого огромного и очень важного для страны региона.

Я желаю Вам удачи. Увидимся.

М.Дегтярёв: Большое спасибо, Владимир Владимирович.

В.Путин: Всего хорошего!

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