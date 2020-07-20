Беседа с работниками судостроительного завода «Залив»

Source: President of Russia – Kremlin
В.Путин: Поздравляю вас с этим событием.
Вопрос: Уважаемый Владимир Владимирович, хотелось бы выразить Вам огромную благодарность за Ваш вклад в развитие нашего родного Крыма, за доверие, оказанное нашему заводу. И в свою очередь, позвольте Вам задать несколько интересующих вопросов.
В.Путин: Хорошо.
Вопрос: Какие планируются меры государственной поддержки гражданского судостроения, в том числе крымских предприятий?
В.Путин: Директор рекомендовал вопрос? (Смех.)
У нас в целом план поддержки судостроения давно сложился и довольно эффективно реализуется. Первое – это субсидирование выплаты процентов по кредитам, по лизингу. Я сейчас боюсь ошибиться, но, по-моему, в этом году 3,8 миллиарда на это выделяется, в следующем, в 2021 году, – столько же, и в 2022 году столько же. Эта мера поддержки будет продолжена.
Вторая – это сам льготный лизинг. Здесь уже 27 миллиардов на это направлено, израсходовано. В следующем году – пять миллиардов планируется, и ещё в 2022 году взнос государства в Объединённую судостроительную корпорацию будет ещё пять миллиардов, примерно эти цифры.
И есть ещё одна мера поддержки – это выплаты так называемого утилизационного гранта. Если судовладелец сдаёт старое судно, то он получает за это определённую выплату. Мы уже на это истратили где-то миллиард рублей, в этом году 500 миллионов предусмотрено, в 2021 году 500 миллионов, и в следующем тоже.
Что касается Крыма, то в этом году мы приняли решение предложить особую меру поддержки. Во-первых, это связано с тем, что здесь затраты несколько выше, чем на других российских верфях. Приняли решение субсидировать 30 процентов стоимости судна для тех судовладельцев, которые хотят заказать на крымских верфях свои будущие суда – малотоннажные, среднетоннажные, рыболовного флота.
Это не всё, Правительство постоянно думает над тем, что можно, целесообразно ещё предложить. Будем и дальше это делать.
Реплика: Спасибо.
Вопрос: Владимир Владимирович, нельзя не отметить, что закладка таких крупных кораблей – настоящий праздник для нашего предприятия, которого не было со времён распада СССР.
В.Путин: Директор мне говорит – десятый корабль.
И.Обрубов: Десятый корабль мы сегодня заложили в новейшей истории нашего завода.
Вопрос: Существуют ли у государства планы на продолжение строительства данных кораблей?
Продолжение следует.
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