Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Большие вызовы#РКК Энергия20.07.2020 19:10

Воспитанник «Сириуса» приглашен на целевое обучение в Роскосмос

В рамках Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» 2019 года, организованного на базе образовательного центра «Сириус», ученик 11 класса лицея № 24 г. Нерюнгри Республики Саха Никита Гуреев стал победителем по направлению «Космические технологии». Его аванпроект — автономная космическая лаборатория «Разработка аппаратно-программного комплекса для проведения экспериментов на борту российского сегмента Международной космической станции».

При содействии опытных наставников и экспертов из Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П. Королёва (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») по итогам конкурса проект занял первое место среди конкурсных работ космического направления. Никита получил возможность принять участие в конкурсном отборе 2020 года на право обучения по целевой программе, которая реализуется в рамках государственного плана подготовки кадров с высшим образованием для организаций оборонно-промышленного комплекса.

«Как победителю всероссийского этапа „Больших вызовов“, Ракетно-космическая корпорация „Энергия“ пригласила меня на целевое обучение в профильный вуз — МГТУ им. Баумана. Я счастлив!», — рассказал Никита.

Госкорпорация «Роскосмос является постоянным партнером смены по направлению «Космические технологии» ежегодной образовательной проектной смены «Большие вызовы». В ходе образовательной программы «Большие вызовы» участники выполняют научно-исследовательские и научно-технические проекты по направлениям, охватывающим различные области науки и человеческой деятельности и определенным Стратегией Научно-технологического развития Российской Федерации, Национальной технологической инициативой, отраслевыми и региональными стратегиями развития.

С 1 по 24 июля 2019 года при поддержке Госкорпорацией «Роскосмос», научно-образовательных организаций и предприятий ракетно-космической отрасли в рамках направления «Космические технологии» на смене были представлены следующие проекты:

Разработка аппаратно-программного комплекса для проведения космических экспериментов на борту российского сегмента Международной космической станции — разработчик проекта РКК «Энергия»;

отработка технологий роевого взаимодействия малых космических аппаратов — разработчик проекта Космический центр Сколковского института науки и технологий;

оптимизация рабочего колеса турбины ракетного двигателя — разработчики проекта НПО Энергомаш и Протон-ПМ (входят в Госкорпорацию «Роскосмос»);

разработка системы дистанционного зондирования Земли для экологического мониторинга на основе наноспутниковой платформы «Орбикрафт-Про» — разработчики проекта ООО «Спутникс» и Московский институт электроники и математики;

использование методов дистанционного зондирования Земли для оценки темпов таяния горных ледников — разработчики проекта СКАНЭКС и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;

проектирование элемента космического аппарата. Компьютерный инжиниринг, топологическая оптимизация и 3D-печать — разработчик проекта Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

MIL OSI