В. Матвиенко: Ростовская область вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности России

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ В. Матвиенко и губернатор Ростовской области В. Голубев обсудили вопросы развития аграрной отрасли региона.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. ГолубевВасилий ЮрьевичГубернатор Ростовской области

Основной темой беседы стала социально-экономическая ситуация в субъекте РФ, в частности, аграрная сфера.

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«Ростовская область по многим показателям опережает другие российские регионы», — отметила Валентина Матвиенко.

Она обратила внимание на высокую динамику развития несырьевого сектора в стране. «Труженики сельского хозяйства за последние годы осуществили настоящий прорыв». В том числе, по ее словам, это касается и Ростовской области.

«Растет экспорт сельхозпродукции. Все это очень важно для обеспечения продовольственной безопасности нашей страны», — считает Председатель СФ.

По словам Василия Голубева, по сравнению с прошлым годом в регионе планируется собрать больший урожай.

«Сейчас собрали примерно восемь с половиной миллионов тонн зерновых и зернобобовых, пока обмолочено около семидесяти пяти процентов от общего объема посевов в Ростовской области. Мы предполагаем, что соберем около одиннадцати миллионов тонн или немного больше. Это будет больше, чем в прошлом году. Сейчас уборка пришла в северные территории региона, там у нас хорошая урожайность», — сообщил он.

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