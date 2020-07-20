В Северной Осетии по требованию прокуратуры погашена задолженность по государственным контрактам на сумму свыше 16 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Алагирского района Республики Северной Осетии –Алания провела проверку соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности в части своевременной оплаты заказчиками обязательств по исполненным контрактам для обеспечения государственных нужд.

Установлено, что у государственного учреждения образовалась задолженность по шести контрактам на выполнение услуг и поставку товаров в размере более 16 млн рублей.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении ответственного должностного лица учреждения дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика срока оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

Постановлением республиканского управления Федеральной антимонопольной службы виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

Также руководителю учреждения прокуратура внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено, задолженность погашена.

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