Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили вопросы совершенствования государственной жилищной политики.

В Совете Федерации состоялось в формате видеоконференции заседание Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при СФ на тему «Совершенствование государственной жилищной политики». Мероприятие провела заместитель Председателя СФ Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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«Тема заседания приобретает особое значение в связи с реализацией поставленных Президентом задач по увеличению объемов жилищного строительства и улучшению жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно. В 2019 году объемы жилищного строительства превысили показатели 2018 года более чем на 8 процентов», — отметила вице-спикер СФ. «Из‑за пандемии строительство жилья замедлилось. Правительством были приняты меры по поддержке отрасли. Так, по инициативе Президента введена льготная ипотека. Эта мера особенно актуальна, поскольку отрасль с 1 июля 2019 года и так работает в новых непростых условиях в связи с переходом на использование счетов эскроу», — сказала Галина Карелова.

Первоочередной задачей остается обеспечение жильем граждан, перед которыми государство имеет соответствующие обязательства, и тех, кто не имеет возможность самостоятельно улучшить жилищные условия

Вопросы совершенствования жилищной политики находятся всегда на особом контроле Совета Федерации, подчеркнула вице-спикер СФ.

«В настоящее время первоочередной задачей остается обеспечение жильем граждан, перед которыми государство имеет соответствующие обязательства, и тех, кто не имеет возможность самостоятельно улучшить жилищные условия», — отметила сенатор.

Особую тревогу, по словам Галины Кареловой, вызывает ситуация с обеспечением жильем детей-сирот. «Мы неоднократно рассматривали эту проблему на площадке Совета Федерации и направляли в Правительство наши предложения о разработке программы ликвидации накопившейся задолженности до 2025 года. В настоящее время в списках на получение жилья числится более 280 тысяч человек, и в большинстве регионов очередь продолжает расти».

Заседание Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при СФ

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Олег Мельниченко

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Аркадий Чернецкий

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Олег Мельниченко

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Олег Мельниченко

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Олег Мельниченко и Аркадий Чернецкий

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Заседание Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при СФ

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Также вице-спикер СФ отметила, что если по отдельным категориям граждан уже ведется систематизированный учет нуждающихся, то полного учета всех нуждающихся в улучшении жилищных условий нет. «В связи с этим, особенно важно определить объективный масштаб проблемы, определить дополнительные ресурсы и резервы для ее решения. Сегодня нужна единая государственная персонифицированная система учета граждан, нуждающихся в жилищной поддержке. Это позволит значительно повысить эффективность принимаемых мер», — заявила законодатель.

Сегодня нужна единая государственная персонифицированная система учета граждан, нуждающихся в жилищной поддержке

Как подчеркнула Галина Карелова, предстоит провести мониторинг эффективности финансовых инструментов жилищной политики и действующих институтов развития, проанализировать законодательство в сфере государственной жилищной политики.

На заседании рассматривались вопросы разработки федеральной программы развития социальной аренды жилья, формирования постоянно действующей системы ликвидации непригодного для проживания жилищного фонда, анализа предоставления жилья ветеранам Великой Отечественной войны, детям-сиротам, а также малоимущим гражданам.

В обсуждении приняли участие председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий, ЧернецкийАркадий Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Свердловской области заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин, председатель Комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, заместитель генерального директора АО «ДОМ.РФ» Денис Филиппов, представители Счетной палаты РФ, законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, общественных организаций и экспертного сообщества.

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