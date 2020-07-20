Л. Гумерова: Вопросы целевого приема и обучения должны быть понятными, прозрачными и системными

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в заседании рабочей группы по выработке предложений по совершенствованию структуры системы образования, повышению эффективности реализации целевого обучения и приема.

Без развития профессионального, вузовского образования в субъектах РФ, без кадрового обеспечения невозможно реализовать национальные цели, достигнуть прорывного роста. Вот почему вопросы целевого приема, подготовки высококвалифицированных кадров для развития экономики регионов, создания дополнительных рабочих мест должны быть понятными, прозрачными и системными. Об этом заявила председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан

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Сенатор приняла участие в заседании рабочей группы по выработке предложений по совершенствованию структуры системы образования в части уровней профессионального образования, а также по повышению эффективности реализации целевого обучения и приема. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции под руководством заместителя Председателя Государственной Думы Ирины Яровой.

Лилия Гумерова сообщила, что тема целевого обучения обсуждалась недавно в Уфе на Первом международном форуме урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии». «Буквально вчера я встречалась с ректорами ведущих вузов Республики Башкортостан, которые подтвердили готовность принять участие в пилотном проекте по этому вопросу», — рассказала сенатор.

Взят курс на объединение внутри региона вузов и научных организаций, а также создание межрегиональных консорциумов вузов, научно-исследовательских институтов и научных организаций

Она напомнила, что в марте профильный Комитет СФ провел видеоконференцию с представителями регионов, посвященную анализу потребности субъектов Федерации в подготовке педагогических, медицинских и инженерных кадров. «По итогам участники рекомендовали Правительству РФ, в частности, рассмотреть вопрос о создании единой федеральной методики определения таких потребностей, а также федерального информационного ресурса в сети Интернет в разрезе субъектов РФ с информацией работодателей о готовности к заключению договоров о целевом обучении и их исполнении в части трудоустройства выпускников вузов», — сказала парламентарий.

Участие в заседании рабочей группы по совершенствованию структуры образования

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Лилия Гумерова

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Участие в заседании рабочей группы по совершенствованию структуры образования

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Лилия Гумерова

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Участие в заседании рабочей группы по совершенствованию структуры образования

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Лилия Гумерова отметила разработанную Министерством науки и высшего образования РФ Программу стратегического академического лидерства. «Мы давно говорим о необходимости создания единой образовательной среды. Взят курс на объединение внутри региона вузов и научных организаций, а также создание межрегиональных консорциумов вузов, научно-исследовательских институтов и научных организаций. И здесь большие возможности у предлагаемого проекта», — считает сенатор.

Говоря об обсуждаемых законодательных предложениях по созданию Государственной информационной системы высшего образования, Лилия Гумерова указала, что она позволит увидеть реальные потребности регионов в квалифицированных кадрах, помочь их удовлетворить, предоставляя возможность выпускникам вузов также видеть потребности работодателей в конкретных специалистах.

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