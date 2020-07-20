О. Цепкин посетил стройплощадку филиала школы в Магнитогорске

Source: Russia – Council of the Federation

Вместе с губернатором региона сенатор осмотрел ряд объектов и принял участие в закладке камня в основание стелы «Город трудовой доблести»

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Олег Цепкин вместе с губернатором региона Алексеем Текслером посетил ряд объектов города Магнитогорска

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Олег Цепкин вместе с губернатором региона Алексеем Текслером посетил ряд объектов города Магнитогорска

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Олег Цепкин вместе с губернатором региона Алексеем Текслером посетил ряд объектов города Магнитогорска

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Олег Цепкин вместе с губернатором региона Алексеем Текслером посетил ряд объектов города Магнитогорска

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Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области вместе с губернатором региона Алексеем Текслером ТекслерАлексей ЛеонидовичГубернатор Челябинской области посетил ряд объектов города Магнитогорска.

Парламентарий осмотрел стройплощадку филиала школы № 47 в 145 микрорайоне города. По словам сенатора, филиал школы – один из наиболее ожидаемых горожанами объектов. «Всего за два года здесь было возведено современное, масштабное для Магнитки здание, в классах которого комфортно разместятся 1000 учеников из южных районов города. На сегодняшний день выполнено 94 процента строительных работ, 1 сентября школа должна открыть свои двери».

Сенатор также посетил Магнитогорский драматический театр им. Пушкина, в котором проходит реконструкция. «После капитального ремонта театр будет оснащен новейшим уникальным оборудованием, будет проведено полное переоснащение сцены», — рассказал Олег Цепкин.

Законодатель посетил Магнитогорский металлургический комбинат, где после реконструкции запущен в эксплуатацию стан горячей прокатки, а также осмотрел доменную печь, техническое перевооружение которой было проведено в рамках четырехстороннего экологического соглашения.

Сенатор принял участие в торжественной закладке камня в основание стелы в честь присвоения Магнитогорску звания «Город трудовой доблести». «Символично, что стела будет воздвигнута вблизи памятника «Тыл – фронту», — отметил сенатор.

С приветственным словом к магнитогорцам обратился Алексей Текслер, глава города Магнитогорска Сергей Бердников и председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников.

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