Поздравление эмиратским партнерам с началом марсианской миссии

Source: Russia Federal Space

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поздравляет эмиратских партнеров с успешным началом марсианской миссии ОАЭ:

Сердечно поздравляю его превосходительство государственного министра высшего образования и передовых технологий ОАЭ д-ра Ахмада Бельхула, директора Космического агентства ОАЭ д-ра Мохаммеда Аль Ахбаби, коллективы Космического агентства ОАЭ и Космического Центра им. Мохаммеда бин Рашида, а также весь арабский мир с успешным стартом первой в истории арабской межпланетной автоматической миссии!

С момента своего анонса марсианский проект ОАЭ неизменно приковывает к себе пристальное внимание мировой космической общественности. Амбициозность проекта подкупает и не оставляет равнодушными космических профессионалов со всего мира. Мы с моими зарубежными коллегами также затаив дыхание наблюдали за подготовкой этого масштабного проекта.

Уверен, что успешное осуществление миссии Hope («Надежда») еще больше подстегнет и без того крайне высокий интерес к сфере освоения космоса, наблюдаемый в настоящее время арабском мире!

Мы искренне рады видеть яркую молодую космическую державу ОАЭ одним из наших важных и надежных партнеров и от души желаем эмиратским коллегам успешного завершения этого крайне интересного космического проекта!

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