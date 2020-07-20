Пять графиков, отражающих последствия COVID-19 на Ближнем Востоке и в Центральной Азии

Source: IMF – News in Russian

У мужчины измеряют температуру перед входом в Каирскую оперу в Каире, Египет, 9 июля 2020 года. Каирская опера вновь открылась в четверг для примерно 400 зрителей, которые посетили концерт в театре под открытым небом на фоне строгих мер по борьбе с COVID-19. (фото: CHINE NOUVELLE/SIPA/Newscom).

20 июля 2020 г.

Страны Ближнего Востока и Центральной Азии (БЦД) приняли оперативные и решительные мерыв ответ на COVID-19. Несмотря на их усилия, пандемия причинила региону тяжелый экономический ущерб. Прогнозы роста были пересмотрены в сторону снижения по сравнению с апрельским выпуском «Перспектив развития региональной экономики» 2020 года, как отмечает МВФ в последнем бюллетене к докладу.

По мере того как страны региона начинают постепенно возобновлять экономическую деятельность, перед директивными органами будет стоять задача по снижению существующей угрозы общественному здоровью, а также принятию мер по восстановлению экономики и обеспечению наличия должной системы социальной защиты. «Незамедлительные меры, которыеприняли страны региона, когда COVID-19 начал охватывать мир, помогли спасти жизни,—заявил директор Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Джихад Азур. — Обеспечение надежности и снабжения ресурсами систем здравоохранения сохраняет первостепенное значение при принятии странами решений о том, какую экономику онихотят построить в будущем. МВФ будет сотрудничать со странами в целях содействия экономическому восстановлению и помощи миллионам людей, чьи средства к существованию пострадали вследствие пандемии».

Здесь представлены пять графиков, которые помогают рассказать об экономических последствиях COVID-19 в регионе.

Необходимые меры сдерживания, реализованные в целях замедления распространения пандемии, а также снижение мирового спроса оказали значительное влияние на экономическую активность. По текущим прогнозам, реальный ВВП региона сократится в 2020 году на 4,7 процента, что на 2 процентных пункта ниже, чем прогнозировалось в апрельском выпуске «Перспектив развития региональной экономики» 2020 года. Важно отметить, что в уязвимых странах региона и в странах, находящихся в состоянии конфликта, в 2020 году теперь прогнозируется сокращение объема производства на 13 процентов. Кроме того, когда в марте разразился кризис, регион столкнулся с внезапной сменой направления потоков капитала (которые с тех пор стабилизировались), потеряв, по оценкам, от 6 млрд до 8 млрд долларов США вследствие оттока портфельных инвестиций.

Страны-экспортеры нефти получили двойной удар из-за мер самоизоляции и сильных колебаний на рынке нефти. Соглашения, достигнутые Организацией стран-экспортеров нефти и другими крупными производителями нефти (ОПЕК+), а также сокращения добычи сланцевой нефти в США и некоторый рост ожиданий участников рынка помогли в определенной мере стабилизировать цены. Однако цены до сих пор остаются на гораздо более низких уровнях, чем до COVID-19. Как следствие, пересмотр перспектив роста в регионе большей частью вызван снижением активности экспортеров нефти в регионе Ближнего Востока, Северной Африки, Афганистана и Пакистана (БВСАП).

Непосредственные меры политики стран БЦД в ответ на пандемию были сосредоточены на расходах на здравоохранение, поддержке наиболее экономически уязвимых и обеспечении предоставления ликвидности. Однако средний размер пакетов бюджетной поддержки был меньше, чем в других регионах мира, что в основном является следствием ограниченных возможностей для проведения политики в странах-импортерах нефти и уже значительных мер государственной экономической поддержки в большинстве стран-экспортеров нефти.

Кризис также привел к существенному ухудшению бюджетных возможностей. Опасения относительно устойчивости долговой ситуации являются растущей проблемой для стран — импортеров нефти. Теперь прогнозируется, что уровень отношения долга к ВВП достигнет в среднем 95 процентов ВВП к концу 2020 года в странах БВСАП — импортерах нефти и 61 процента в странах Кавказа и Центральной Азии (КЦА). Снижение задолженности и восстановление резервов станут критически важными приоритетными задачами, когда страны перейдут к решению вопросов помимо мер политики, непосредственно связанных с пандемией.

Кризис усилил внешние факторы уязвимости и заметно сократил внешние резервы. На фоне перспектив затяжного восстановления ключевых источников доходов региона (нефтяной промышленности, туризма и денежных переводов) международные резервы могут существенно сократиться как в странах БВСАП, так и в странах КЦА. Многосторонняя поддержка может сыграть ключевую роль в помощи странам в преодолении этих шоков. МВФ активно поддерживает регион, с начала 2020 года он предоставил почти 17 млрд долларов США в помощь странам БЦД и содействует предоставлению еще 5 млрд от официальных кредиторов. Во всех грядущих испытаниях МВФ и глобальная система финансовой безопасности останутся надежными партнерами, когда страны принимают меры по спасению жизней и восстановлению экономики.

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