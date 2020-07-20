Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное20.07.2020 15:00

Роскосмос открывает канал в Telegram

Госкорпорация «Роскосмос» открывает единственный официальный канал в кроссплатформенном мессенджере Telegram. Страница расположена по Интернет-адресу: https://t.me/roscosmos_gk. Теперь можно оперативно следить за всеми эксклюзивными новостями, пресс-релизами и комментариями пресс-службы на новом зарегистрированном канале.

Госкорпорация продолжает искать новые пути подачи самой актуальной и оперативной информации о российской ракетно-космической промышленности для пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и открытие Telegram-канала способствует этому. На ранее открытых страницах мы ежедневно получаем большое количество комментариев подписчиков и с их помощью работаем над тем, чтобы подача информации о деятельности Госкорпорации и его дочерних предприятий становилась более простой и качественней.

Канал в Telegram стал восьмым представительством Госкорпорации «Роскосмос» в социальных сетях. Госкорпорация имеет страницы в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Twitter (два аккаунта), Instagram, YouTube (два канала), Flickr и Одноклассники. На указанных страницах мы регулярно публикуем актуальные новости ракетно-космической отрасли, фотоснимки предпусковых операций, работы экипажей на борту Международной космической станции, Земли и различных космических объектов, интересные и познавательные видеоролики и многое другое.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и другие страницы в социальных сетях, будем ближе к космосу вместе!

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