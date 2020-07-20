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#Роскосмос#Главное#ВДЦ Смена#WorldSkills20.07.2020 20:17

Стартовала профильная онлайн-смена

Сегодня, 20 июля 2020 года, состоялось открытие профильной онлайн-смены «Юниоры Ворлдскиллс» на базе Всероссийского детского центра «Смена», организованная Госкорпорацией «Роскосмос» совместно с Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Более 300 детей со всех регионов России приняли участие в отборочном этапе онлайн-смены, успешно пройдя этап тестирования по определению ранней профессиональной ориентации проекта «Билет в будущее». 280 финалистов тестирования получили приглашение на участие в смене.

На церемонии открытия в интерактивном формате для учащихся средних школ была представлена программа проведения онлайн-смены и направления деятельности Всероссийского детского центра «Смена». В ходе церемонии ребята также смогли познакомиться с роботом Skills, который рассказал о компетенциях и продемонстрировал серию видеороликов об их особенностях.

В церемонии открытия приняли участие директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин, врио директора центра «Смена» Игорь Журавлев, заместитель генерального директора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Союза «Молодые профессионалы WorldSkills Russia» Олег Базер, а также Герой России, космонавт Роскосмоса Сергей Ревин.

«Приветствую участников смены «Юниоры Ворлдскиллс. Хочу пожелать успехов, удачи, получения новых образовательных результатов, познания мира космонавтики через космические профессии», — пожелал участникам смены Директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Роскосмоса Дмитрий Шишкин.

Всероссийская онлайн-смена продлится семь дней, участники пройдут обучение по одиннадцати актуальным для Госкорпорации «Роскосмос» компетенциям, которые представлены на корпоративном чемпионате «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2020» под руководством опытных наставников Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

«Сегодня мы даем старт программе, в которой каждый из вас проявит себя, как активный, целеустремленный человек, познакомится с профессиями космической отрасли под руководством наставников из Союза Ворлдскиллс и Госкорпорации «Роскосмос», — с приветственным словом выступил врио директора ВДЦ «Смена» Игорь Журавлев.

«Для нас в Союзе Ворлдскиллс очень важно, что есть такая возможность совместно с Госкорпорацией „Роскосмос“ реализовать для вас такую интересную Космическую смену на базе центра „Смена“. Мы всегда были первые в космосе: первый спутник, первый человек в космосе, первый луноход. Уверен, что с вашей помощью мы сохраним лидерские позиции в космосе», — отметил заместитель генерального директора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Союза «Молодые профессионалы WorldSkills Russia» Олег Базер.

В завершение смены участникам предстоит сдать демонстрационный экзамен в дистанционном формате по каждой компетенции и подтвердить, приобретенные в ходе образовательной программы смены профессиональные навыки.

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