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Сенатор принял участие взаседании комиссии Общественной палаты Ярославской области по вопросам жилищно-коммунального комплекса.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в ходе поездки в регион принял участие в селекторном заседании комиссии Общественной палаты области по вопросам жилищно-коммунального комплекса. На мероприятии обсуждалась подготовка к отопительному сезону 2020–2021 гг.

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О проводимой работе в этой сфере рассказали представители администраций и общественных палат муниципальных районов Ярославской области, руководители ресурсоснабжающих организаций, представители органов власти, курирующих сферу ЖКХ.

Сергей Березкин отметил, что на основании анализа представленной информации необходимо провести ревизию, оценить текущую ситуацию и определить меры на ближайшее время. «В том числе, региональной Общественной палатой, уверен, будут предложены меры общественной поддержки», — сказал сенатор.

Парламентарий пообещал при необходимости решения вопросов подготовки к отопительному сезону на федеральном уровне оказать содействие в рамках своих возможностей.

Законодатель подчеркнул, что одно из обязательных условий успешной работы в сфере ЖКХ — постоянная коммуникация между поставщиками и потребителями услуг. Она позволяет своевременно устранять проблемы и конструктивно решать возникающие вопросы.

В рамках работы в регионе Сергей Березкин принял участие в торжественной церемонии открытия памятной мемориальной доски общественному деятелю Угличского района Вячеславу Мишустину, который внес значительный вклад в развитие гражданского общества региона. С 2008 по 2018 гг. он входил в состав Общественной палаты Ярославской области, был председателем Общественной палаты Угличского муниципального района.

Сенатор также участвовал в заседании областного Совета ветеранов, на котором обсуждался вопрос проведения юбилейных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Великой Победы. Парламентарий подчеркнул огромный вклад ветеранского сообщества в воспитание и становление молодежи.

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