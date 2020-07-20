Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-1720.07.2020 17:54

Экипаж МКС-64 приступил к заключительному этапу подготовки

Экипаж 64-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию в полном составе пройдет совместные тренировки в Центре подготовки космонавтов в рамках подготовки к полету, начало которого намечено на октябрь текущего года. В экипаж МКС-64 входят космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. В дублирующем экипаже — космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров, астронавт NASA Марк Ванде Хай.

Сегодня, 20 июля 2020 года, накануне погружения в гидролаборатории имеющий за плечами один космический полет космонавт Сергей Рыжиков и космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который впервые полетит на МКС, провели примерку скафандров «Орлан». На этой неделе планируется проведение дальнейших испытаний систем гидролаборатории с участием космонавтов экипажа МКС-64, которые отработают типовые операции внекорабельной деятельности и целевые задачи, запланированные программой выхода в открытый космос.

Согласно графику подготовки российских участников экипажа, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков выполнят занятия по проведению научных экспериментов, связанных с исследованием человека в космосе и технологиями освоения космического пространства, а также из области медицины и биологии. С космонавтами будут проведены лекции по системам пилотируемого корабля «Союз МС» и российского сегмента МКС, тренировки на закрепление навыков управления кораблем, в частности определенных режимов.

В эти дни для Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова состоится итоговая дегустация бортового питания. Космонавты Роскосмоса и астронавт NASA выполнят примерку полетной одежды, которую они будут носить во время работы на станции.

В рамках подготовки в составе экипажа МКС-64 текущая неделя для астронавта NASA Кэтлин Рубинс наполнена лекциями, практическими занятиями и консультациями по изучению российского сегмента Международной космической станции и транспортного пилотируемого корабля «Союз-МС», его конструкции и компоновки, а также системы связи и пеленгации.

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