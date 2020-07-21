А. Артамонов принял участие в открытии программы обучения управленческих команд российских городов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор огласил приветственное слово председателя Совета Федерации В. Матвиенко.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области принял участие в открытии программы для городских управленцев по стандарту MPA — Master of Public Administration.

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В мероприятии участвовали первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, помощник Президента РФ Максим Орешкин, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, президент Московской школы управления «СКОЛКОВО» Андрей Шаронов.

Программа разработана по инициативе ВЭБ.РФ Московской школой управления СКОЛКОВО, Институтом «Стрелка», Высшей школой экономики и Российской экономической школой (РЭШ). Она призвана сформировать в крупных городах страны команды управленцев, владеющих передовыми практиками и знаниями в сфере городского менеджмента.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов принял участие в открытии программы для городских управленцев по стандарту MPA — Master of Public Administration

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Анатолий Артамонов

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Анатолий Артамонов

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Анатолий Артамонов

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Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов принял участие в открытии программы для городских управленцев по стандарту MPA — Master of Public Administration

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Сергей Кириенко

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Игорь Шувалов

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Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов принял участие в открытии программы для городских управленцев по стандарту MPA — Master of Public Administration

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Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов принял участие в открытии программы для городских управленцев по стандарту MPA — Master of Public Administration

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Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов принял участие в открытии программы для городских управленцев по стандарту MPA — Master of Public Administration

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Анатолий Артамонов

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Игорь Шувалов

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Обучение смогут пройти 500 человек из 100 крупнейших городов России. В составы команд будут включены мэры городов, их заместители по ключевым направлениям, а также представители региональной власти. По замыслу организаторов, программа направлена на создание импульса для трансформации и развития городской экономики, что в долгосрочной перспективе позитивно повлияет на экономику страны. Итогом обучения должны стать разработанные проекты развития городской экономики и комфортной среды, позволяющие применить на практике полученные навыки.

Участникам проекта предстоит пройти 14 образовательных модулей: 8 очных, 4 онлайн и 2 международные стажировки.

Выступая на пленарной сессии по случаю открытия программы, Анатолий Артамонов зачитал приветственное слово председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга . Глава Совета Федерации отметила, что инициатива государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» при поддержке Правительства РФ имеет практическую направленность: «Организованная коммуникационная площадка позволит ознакомиться с мировыми тенденциями развития городов, обменяться опытом и лучшими практиками по содержанию, модернизации и внедрению инновационных технологий в коммунальную инфраструктуру, изучить эффективные подходы к увеличению доходной части муниципальных бюджетов и новые инструменты привлечения инвесторов». По мнению Валентины Матвиенко, участники программы смогут разработать проекты в сфере общественного транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, улучшающие качество жизни людей, и впоследствии реализовать их в российских регионах.

Анатолий Артамонов отметил актуальность такого обучения, подчеркнув, что участникам программы предоставляются большие возможности в получении новых знаний, которые смогут повлиять на их будущее.

«Когда‑то Калужская область была самым дотационным регионом ЦФО. Прошло несколько лет, и мы стали регионом-донором. Меня часто спрашивают, за счет чего мы это сделали. Я, не задумываясь, всегда отвечаю: мы постоянно учились. Только это дает возможность определить важные и верные направления развития и сконцентрировать энергию на достижение успеха», — сказал парламентарий.

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