А. Кутепов предлагает исключить возможности заключения договоров займа гражданами, не достигшими совершеннолетия

Source: Russia – Council of the Federation

Соответствующий законопроект направлен в Правительство РФ для получения отзыва.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга и заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области подготовили законопроект об изменениях в отдельные законодательные акты РФ в части исключения возможности заключения договоров займа гражданами, не достигшими совершеннолетия.

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Документ направлен в Правительство РФ для получения отзыва.

Изменения разработаны с целью защиты имущественных интересов граждан, которые в силу возрастных особенностей развития не могут полностью понимать и правильно оценивать целесообразность вступления в долговые обязательства, условия договоров займа и последствия заключения такого рода сделок, сказал Андрей Кутепов.

Изменения разработаны с целью защиты имущественных интересов граждан

Сенатор указал, что согласно действующему законодательству имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его родители, усыновители или опекуны.

«Вместе с тем, на практике нередко происходят случаи, когда граждане РФ, не достигшие совершеннолетия, вступают в заемные отношения, в том числе посредством заключения соответствующего договора в сети интернет. Поэтому возникает необходимость четкого правового определения полномочий малолетних относительно возможности совершения ими данного рода сделок, поскольку несовершеннолетние граждане не в состоянии полностью осознавать все условия договора займа и последствия его заключения», — сказал Андрей Кутепов.

По его словам, в настоящее время возможно оформление микрозаймов в упрощенном порядке, в том числе дистанционно — так называемые займы на карту. «Также подросток может получить наличные деньги у знакомого или незнакомого лица, написав при этом расписку. Наконец, несовершеннолетние могут приобретать в рассрочку, а в действительности в кредит, средства связи — смартфоны, планшеты, аксессуары к ним — в салонах мобильных операторов и магазинах бытовой техники», — сказал сенатор.

«Судебная практика также знает случаи вступления несовершеннолетними под видом совершения мелких бытовых сделок в отношения, явно не предусмотренные положениями действующего законодательства. Это, например, внесение ставок на спорт с использованием денежных средств родителей, или приобретение вещи на сумму почти в 30 тысяч рублей. Таким образом, проблема совершения несовершеннолетними сделок является реальной и возникает на практике, причем действующая редакция законодательства ее существованию не препятствует», — подчеркнул Андрей Кутепов.

Согласно статье ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей — родителей, усыновителей или попечителя. При этом несовершеннолетним дано право на совершение мелких бытовых сделок по собственному усмотрению без согласия законных представителей, сказал парламентарий.

Он отметил, что законодательно понятие мелкой бытовой сделки не установлено. «Отсутствие четких критериев отнесения сделки к мелкой бытовой, равно как и отсутствие указания на источник средств для ее совершения, позволяет более широко трактовать это понятие. В связи с этим однозначно утверждать, что договор займа или кредитный договор не могут быть отнесены к данному виду сделок нельзя. Главным оценочным критерием такой сделки является ее размер в денежном выражении и будет оцениваться самостоятельно для каждого конкретного случая. Также к оценочным критерием в рассматриваемом случае может быть отнесены предмет сделки, возраст ее участников, уровень достатка семьи».

Законодательно не ограничен минимальный размер заемных обязательств, равно как и количество совершенных аналогичных самостоятельных сделок. На практике это приводит к возможности совершения несовершеннолетними, в первую очередь в сети интернет, значительного количества таких сделок с различными займодавцами на общую существенную сумму, указал Андрей Кутепов.

Действующим законодательством предусмотрено, что сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет без согласия его родителей, усыновителей или попечителя, может быть признана судом недействительной по иску родителей, усыновителей или попечителя. Однако это не означает обязательное признание данного рода сделок недействительными.

В случае отсутствия у несовершеннолетнего дохода, погашение задолженности ложится на плечи его законных представителей, что в свою очередь не способствует защите имущественных интересов граждан.

Предложенные изменения позволят ограничить возможность заключения несовершеннолетними сделок, из которых возникают заемные обязательства, исключив имеющиеся законодательные неточности, и более полно защитить имущественные интересы граждан, подчеркнул Андрей Кутепов.

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