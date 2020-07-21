А. Майоров: Важно, что решение об отсрочке платежей по льготным кредитам для аграриев принято в разгар сезонных полевых работ

Source: Russia – Council of the Federation

Увеличению объемов производства способствуют, в первую очередь, господдержка отрасли, техническая модернизация АПК и применение передовых агротехнологий, отметил сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия прокомментировал решение Правительства РФ об отсрочке платежей по льготным кредитам для аграриев.

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«Важно, что решение принято в разгар сезонных полевых работ», — подчеркнул законодатель. Он уточнил, что объем финансирования новой меры поддержки составит 10 млрд рублей. Новая мера поддержки разработана по поручению Президента России. На ее реализацию в 2020 г. планируется выделить 4 млрд рублей, в 2021 году – 6 млрд.

Новая мера поддержки разработана по поручению Президента России. На ее реализацию в 2020 г. планируется выделить 4 млрд рублей, в 2021 году – 6 млрд.

Сенатор напомнил, что ранее отсрочку по выплатам получили сельхозпроизводители, которые воспользовались кредитами с господдержкой до 1 января 2017 г. Комплекс мероприятий поддержит аграриев в условиях ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией, уверен он.

По словам Алексея Майорова, современное сельское хозяйство – одно из самых сложных и наукоемких отраслей. Ключевой задачей отрасли остается стабильность внутреннего продовольственного рынка, но при этом важным аспектом остается и укрепление позиций в мире. Он уточнил, что все это потребует увеличения объемов производства. К 2024 г. необходимо нарастить сбор зерновых и зернобобовых до 141 млн тонн, масличных – до 29,3 млн тонн.

Сенатор проинформировал, что Министерство сельского хозяйства РФ планирует и дальше наращивать поставки зерна за рубеж, работая при этом над увеличением доли товаров с высокой степенью переработки в общем объеме экспорта.

Говоря о ходе сезонных полевых работ, парламентарий утончил, что в 2020 г. общая посевная площадь составила 80,2 млн га, что на 300 тыс. га больше, чем в 2019 г. В частности, она увеличена под яровой пшеницей, кукурузой на зерно, рисом, подсолнечником, овощами и льном-долгунцом. Сейчас в стране активно набирает обороты уборочная кампания, в которую включились уже 15 регионов.

По оперативным данным органов управления, АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 20 июля 2020 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади более 10 млн га, намолочено 33,4 млн тонн зерна при урожайности 33,2 ц/га. Из них пшеница обмолочена с площади 8 млн га, намолочено 27,7 млн тонн зерна при урожайности 34,7 ц/га.

Алексей Майоров обратил внимание, что несмотря, что в ряде регионов объявлен режим ЧС из‑за засухи, серьезных опасений по поводу валового сбора нет.

Сенатор отметил, что в текущем году валовый сбор зерновых в России прогнозируется на уровне 122,5 млн тонн, что позволит в полной мере обеспечить внутренние потребности страны и укрепить ее экспортный потенциал, сохранив лидирующие позиции на мировом продовольственном рынке. «Увеличению объемов производства способствуют, в первую очередь, государственная поддержка отрасли, техническая модернизация АПК и применение передовых агротехнологий», — считает глава Комитета СФ.

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