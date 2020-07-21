Более двух тысяч нарушений при использовании газа в быту выявили специалисты «Газпром газораспределение Калуга”

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

21 июля 2020, 15:50

Специалисты «Газпром газораспределение Калуга» с начала года выявили 2060 нарушений эксплуатации газового оборудования.

Среди наиболее распространенных — 587 нарушений правил монтажа, 435 единиц неисправного газового оборудования, 100 случаев отсутствия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, 760 утечек в соединительной арматуре. Также были выявлены нарушения крепления дымохода, отсутствие доступа к карману чистки, либо его отсутствие, прогоревшая гофра.

Все случаи использования потребителями газового оборудования с риском для жизни были выявлены при проведении технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Кроме того, по результатам осмотра, газовиками выдано 287 рекомендаций по замене газового оборудования в связи с наступлением предельного срока эксплуатации. Всего было проверено газовое оборудование 5248 квартир и частных домовладений. При выполнении работ в условиях распространения коронавирусной инфекции сотрудники компании неукоснительно соблюдают все необходимые меры по обеспечению безопасности.

Отсутствие у абонента договора на техобслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, заключенного со специализированной организацией, является основанием для приостановления подачи газа (подп. «е» п. 45 и п. 80,81 Правил № 410).

«Абоненты, которые препятствуют проведению технического обслуживания газового оборудования, подвергают риску и собственную жизнь, и жизнь своих соседей. Своевременная диагностика и замена газового оборудования — залог безопасности потребителей газа и их окружения», — отметила заместитель генерального директора-главный инженер АО «Газпром газораспределение Калуга» Тамара Денисова.

Справка

АО «Газпром газораспределение Калуга» входит в Группу компаний «Газпром межрегионгаз».

Компания осуществляет транспортировку природного газа, техническую эксплуатацию газораспределительных сетей, а также подключение объектов к газораспределительным сетям, техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования.

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