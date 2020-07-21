В «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» завершился первый этап плановых работ по внутритрубной диагностике

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

20 июля 2020, 18:10

В конце июня в «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» был выполнен комплекс запланированных на первую половину 2020 года работ по внутритрубной диагностике магистральных газопроводов.

В рамках планово-профилактических мероприятий было обследовано более 1000 км магистральных газопроводов, а именно участки газопроводов «Волхов — Петрозаводск», «Ямал — Европа», «Торжок — Минск — Ивацевичи» и сухопутного участка магистрали «Северный поток».

Внутритрубная диагностика проводится с целью оценки технического состояния и выявления дефектов на линейной части трубопроводов с помощью внутритрубных диагностических приборов без остановки транспорта газа. Своевременное проведение данной процедуры позволяет обнаружить и распознать дефекты, определить их размеры и необходимость устранения, что позволяет повысить уровень промышленной безопасности при эксплуатации производственных объектов компании.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» — 100-процентная дочерняя компания ПАО «Газпром». Осуществляет транспортировку газа для потребителей 9 субъектов Российской Федерации, а также транзит природного газа в страны ближнего и дальнего зарубежья. Компания эксплуатирует более 11 тыс. км газопроводов.

В зону ответственности предприятия входят 32 компрессорных цеха со 192 газоперекачивающими агрегатами, 245 газораспределительных станций, объекты тепло-, энерго- и водоснабжения, связи, метрологии, автоматики. В составе компании 18 филиалов, в том числе 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов.

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