В Минспорте России обсудили развитие киберспортивной отрасли

Source: Russia Ministry of Sport

В Минспорте России состоялось совещание по вопросу развития компьютерного спорта и киберспортивной сферы. Совещание провел заместитель Министра спорта Российской Федерации Андрей Сельский.В мероприятии приняли участие президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, руководители Департаментов Минспорта, представители киберспортивных проектов и команд, представители науки из профильных спортивных вузов, представители бизнеса, а также более 20 экспертов отечественного киберспорта.В ходе встречи обсуждались возможные направления сотрудничества Минспорта России, профильной спортивной федерации, экспертного сообщества и бизнеса, охватывающие цифровую трансформацию спортивной сферы, массовый спорт, а также адаптивный спорт.Участники подчеркнули необходимость развития государственного регулирования сферы. Стороны говорили о перспективах разработки методических рекомендаций для регионов и создания механизмов обмена лучшими практиками, в том числе с другими видами спорта. Кроме того, обсуждали процесс внедрения стандартов спортивной подготовки в соответствии с утвержденной Программой развития компьютерного спорта в стране. Итогом встречи стала достигнутая договоренность о создании специализированной рабочей группы, охватывающей перечисленные тематики.«Киберспорт – это, с одной стороны, передний край освоения информационных технологий в спортивной сфере. С другой – это на сегодня единственный вид спорта, генерирующий всю полноту данных в цифровом формате в режиме реального времени. Поэтому наработки коллег будут очень полезны для цифровизации спорта в целом», – отметил Андрей Сельский.Компьютерный спорт в России объединяет, по разным оценкам, от 200 тысяч до нескольких миллионов спортсменов – участников соревнований. Немаловажно, что около половины киберспортсменов параллельно занимаются другими видами спорта. Соревнования по компьютерному спорту могут проводиться онлайн, а участие в них могут принимать до 25 тыс. спортсменов единовременно.Киберспортивные турниры активно привлекают зрителей как в формате онлайн-трансляций, так и на спортивных объектах. Крупнейшие в России турниры серии Epicenter, проводимые на ЦСКА Арене, собирают до 12 тыс. зрителей одновременно. Наработанные в киберспорте практики спортивного маркетинга и спонсорства могут быть использованы в других видах спорта как лучший опыт.

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