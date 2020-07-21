В Мурманской области суд вынес приговор по уголовному делу о покушении на сбыт более 8 кг наркотиков

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Кольский районный суд Мурманской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Курска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере).

В суде установлено, что в январе 2020 года злоумышленник извлек из тайника в городе Курске более 8 кг наркотического средства – каннабиса (марихуаны).

С целью сбыта на территории Мурманской области он перевез наркотическое средство из города Курска до железнодорожной станции «Кола».

Однако осуществить свои намерения мужчина не смог, поскольку 28 января был задержан сотрудниками полиции на автомобильной парковке железнодорожной станции. Наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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