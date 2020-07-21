В Орловской области прокуратура защитила права инвалида на обеспечение жизненно необходимыми лекарственными средствами

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Ливенская межрайонная прокуратура Орловской области провела проверку по обращению местной жительницы о нарушениях законодательства о лекарственном обеспечении.

Установлено, что заявительница страдает хроническим неврологическим заболеванием, является инвалидом II группы и имеет право на льготное лекарственное обеспечение.

Однако с декабря 2019 года она не была обеспечена положенными ей бесплатными лекарственными препаратами, при этом срок выданного ей рецепта истек, а новый рецепт лечащим врачом не выписывался. Аптечным учреждением соответствующая заявка в фармацевтическую организацию не направлена, отсроченное обслуживание рецепта на лекарство своевременно не обеспечено.

В связи с изложенным прокурор внес директору ГУП ОО «Орелфармация» и БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ» представления с требованием обеспечить заявительницу назначенными ей лекарственными препаратами.

Акты реагирования прокуратуры рассмотрены и удовлетворены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время женщина обеспечена необходимыми медикаментами.

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