В Пермском крае осуждены 13 членов преступной группы, производившей контрафактный алкоголь

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Индустриальный районный суд г. Перми рассмотрел уголовное дело в отношении 13 членов организованной группы. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, совершенные организованной группой в особо крупном размере), ч. 4 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака), п. «б» ч.6 ст. 327.1 УК РФ (использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок).

В суде установлено, что участники преступной группы, в состав которой входили иностранные граждане, в период с марта по сентябрь 2018 года осуществляли производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции.

Для этого злоумышленники арендовали помещение в Индустриальном районе г. Перми, где на специальном оборудовании изготавливали контрафактный алкоголь – водку и коньяк известных торговых марок, который впоследствии реализовывали населению через торгово-розничную сеть в Пермском крае.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции изъято свыше 65 тыс. бутылок с суррогатным алкоголем на общую сумму более 22 млн рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил фигурантов уголовного дела к наказанию в виде лишения свободы на сроки от 3 лет и 6 месяцев до 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также судом удовлетворены гражданские иски представителей владельцев товарных марок.

Ранее организатор указанной преступной группы был осужден к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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