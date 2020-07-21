В Республике Адыгея после вмешательства прокуратуры перед работниками конструкторского бюро погашена задолженность по зарплате

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Майкопа Республики Адыгея провела проверку соблюдения трудового законодательства, в ходе которой была выявлена задолженность по зарплате в акционерном обществе специальное конструкторское бюро «Точрадиомаш». Так, 62 работника не получили свыше 4,5 миллиона рублей зарплаты за два месяца.

Граждане обратились в прокуратуру за защитой своих прав. Прокурор внес в адрес директора общества представление, по результатам рассмотрения которого долги были полностью погашены.

Также прокуратурой возбуждено административное производство. Его рассмотрение находится на контроле.

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